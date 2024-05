Il territorio di Fasano si prepara ad ospitare il G7. Dal 13 al 15 giugno i sette grandi della terra a cui si aggiungeranno sicuramente Papa Francesco e probabilmente anche il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si riuniranno a Borgo Egnazia, a Savelletri. La piccola frazione marinara sarà, in quei giorni, al centro del mondo a livello mediatico ma anche al centro di un sistema di sicurezza forse unico nel suo genere. Infatti di vertici di questo tipo ve ne sono già stati in giro per il pianeta ma la presenza del Pontefice e di Guterres lo renderanno unico.

L'organizzazione

I residenti sono in attesa di direttive per conoscere cosa si potrà o non si potrà fare in quei giorni. Certamente la zona rossa che sarà tracciata non potrà escludere la frazione in quanto Borgo Egnazia è ad un tiro di schioppo. Sono stati censiti residenti, strutture alberghiere ed esercizi commerciali e l'intelligence italiana, ormai, conosce vita, morte e miracoli di chi abita in quella zona.

Ma secondo alcune indiscrezioni le misure più rigide scatteranno solo nelle ore in cui i sette capi di Stato saranno riuniti nel resort del gruppo Melpignano e non per tutta la giornata anche se questo non vuol dire che ci sarà libertà di movimento. Il sindaco Francesco Zaccaria sta chiedendo in questi giorni ai suoi concittadini tanta pazienza conscio del fatto che qualche disagio i fasanesi dovranno subirlo dal G7. Intanto la vita prosegue. Nel centro cittadino sono cominciati i lavori per l'allestimento della festa patronale che proprio a causa del G7 è slittata di una settimana rispetto a quella che era la sua reale data di svolgimento. Una decisione presa mesi fa dal sindaco Zaccaria insieme al comitato organizzatore anche perché in quei giorni le forze dell'ordine sarebbero state impegnate tutte nel controllo del territorio. Ma a proposito di Fasano, anche se sembra che il centro urbano non sarà compreso nella zona rossa, sarà comunque sorvegliato da decine di uomini. Sono infatti previste alcune manifestazioni di protesta anti G7 (regolarmente autorizzate) ma il timore è che ci possano essere infiltrazioni pericolose così come avvenuto in altre occasioni. Intanto sono quasi conclusi i lavori di rifacimento stradale sul territorio commissionati per l'occasione dalla Provincia di Brindisi. Chilometri e chilometri di nuovo asfalto a tempi di record dato anche il ritardo con cui da Roma si è deciso di intervenire a livello economico.

Ma il commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato ha stretto i tempi e almeno dal punto di vista viario tutto sarà a posto. A Savelletri si stanno completando i due mega eliporti (uno in via Accademia Navale e l'altro sulla strada che porta al Capitolo di Monopoli) che serviranno a far atterrare gli elicotteri su cui si muoveranno i leader e il Papa. Le delegazioni, invece, si muoveranno su ruota e bisognerà capire se alcune arterie, anche importanti, in occasione del loro passaggio, saranno interdette completamente al traffico. Nei prossimi giorni e pare non oltre questa settimana si saprà esattamente quale sarà la zona rossa e le limitazioni che essa comporta. Questo per permettere anche ai cittadini di prepararsi per tempo.

