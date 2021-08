Il futuro del turismo, a confronto con Paolo Verri: «Investire sui giovani e pianificare da ottobre, puntando sulla qualità»

Fare turismo proattivo, educare il turista, formare i giovani. La sfida per la Puglia dei record di presenze estive è lavorare sulla formazione digitale e sulla sostenibilità e nel creare una rete di servizi che non faccia distinzione tra turista e cittadino. Il servizio, dalla sanità alla rete internet, dalla viabilità lenta o la pulizia dei luoghi, deve essere efficiente e adeguato sia per rispondere alle esigenze di chi abita un posto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati