Ferrovie Sud Est: «Avviati 10 cantieri e migliorato il servizio». E c'è la carta Recovery plan

«Negli ultimi quattro anni Ferrovie del Sud Est, grazie al supporto del Gruppo FS, ha avviato una radicale ristrutturazione dell’azienda, in passato finita sull’orlo del fallimento a causa della precedente gestione. In quattro anni il piano di concordato preventivo è stato portato avanti con successo e oggi realizzato per il 60%. E’ stata rimessa in moto la macchina degli investimenti e i fornitori hanno ricominciato a fidarsi di Ferrovie del Sud Est, percepita come realtà solida e parte integrante del Gruppo FS». E' quanto fa sapere Ferrovie dello Stato italiane.

Gli investimenti

In quattro anni Fse ha avviato 10 cantieri, «con positive ricadute sull’economia locale, con un portafoglio investimenti di 750 milioni di euro (di cui 167 in autofinanziamento): 550 milioni per la messa in sicurezza e l’adeguamento agli standard RFI della rete, 170 milioni per il rinnovo e l’ammodernamento tecnologico delle flotte di treni e bus e 30 milioni per l’innovazione tecnologica. Ad oggi è stato realizzato oltre il 40% di questo piano (pari a 315 milioni di euro). In un piano di crescita Fse ha prospettato sei nuovi progetti nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza», il Recovery plan insomma.

«In quattro anni anche i servizi sono migliorati: la puntualità dei treni è salita di 30 punti, (oggi l’87% dei treni arriva a destinazione puntuale), rinnovato il 40% della flotta bus e il 25% della flotta dei treni, con l’arrivo di 11 nuovi mezzi elettrici». In quattro anni sono state assunte 250 persone e stabilizzati 250 lavoratori.

Le prospettive

Grazie a questi risultati la Regione Puglia ha annunciato al mercato a fine 2020 l’intenzione di assegnare a Fse l’affidamento diretto dei servizi ferroviari per i prossimi 10 anni. «Ferrovie del Sud Est continuerà a lavorare con determinazione, collaborando con tutti gli attori coinvolti, per garantire ai viaggiatori pugliesi un sistema di mobilità integrato, sostenibile e connesso alla rete nazionale».