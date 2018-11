Frecciarossa, via alle prenotazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È ufficiale. E i biglietti sono prenotabili da sabato prossimo. Tra poco più di due settimane il Frecciarossa abbrevierà il viaggio da Torino e da Milano per la costa adriatica, consentendo di raggiungere più rapidamente la Romagna e la Lombardia, collegando, per la prima volta, Torino con le città di Lecce e Brindisi, riconnettendo stabilmente il Salento con Milano. C'è di più: dieci saranno le Frecce sulla Roma - Bari nel fine settimana, con l'introduzione di due Frecciargento no stop che uniranno i due capoluoghi in tre ore e trenta, anticipando così i futuri tempi di viaggio tra Roma e la Puglia. Queste, dunque, le principali novità, già in parte anticipate nei giorni scorsi, con cui Trenitalia accorcia le distanza tra il tacco d'Italia e il resto dello Stivale, a partire dal 9 dicembre, giorno in cui parte l'orario invernale 2018/2019. Confermati, tra le righe, i Frecciarossa Bari-Milano e Taranto-Milano (via Potenza).Treni comodi e tempi di percorrenza più brevi, dunque, lungo la tratta della dorsale adriatica Bologna-Lecce, dove da novembre dello scorso anno sono partiti i lavori di velocizzazione a 200 km orari. Un piano di ammodernamento che entrerà a pieno regime nel 2019, una volta completato l'ammodernamento della linea. In prospettiva, dunque, la progressiva riduzione dei tempi di percorrenza lungo la tratta Lecce-Bologna e sulla Lecce-Milano, ma anche per collegare il capoluogo salentino con Bari e la stazione di Brindisi), segnerà comunque il definitivo cambio di passo. Ma intanto si parte. E le prime novità non sono di poco conto. A partire proprio dai due Frecciarossa Lecce a Milano/Torino. Partenza dal capoluogo salentino alle ore 12.06, con fermate a Brindisi (12.29), Bari (13.32), Barletta (14.06), Foggia (14.39), Termoli (15.25), Pescara (16.14), Ancona (17.25), Pesaro (17.56), Rimini (18.20) ed arrivo a Bologna alle 19.15, Reggio Emilia (19.42), Milano Rogoredo (20.22), Milano Porta Garibaldi (20.42), Torino Porta Susa (21.30) e Torino Porta Nuova (21.40).Quindi da Nord a Sud: partenza da Torino Porta Nuova alle ore 9.20, con fermate a Torino Porta Susa (9.30), Milano Porta Garibaldi (10.20), Milano Rogoredo (10.38), Reggio Emilia (11.16), Bologna (11.45), Rimini (12.40), Pesaro (12.59), Ancona (13.36), Pescara (14.47), Termoli (p. 15.35) e arrivo a Foggia alle 16.19, Barletta (16.49), Bari (17.25), Brindisi (18.21) e Lecce alle 18.52, con una percorrenza di appena 6 ore e 45 minuti tra Milano e Bari. da Milano a Brindisi (e viceversa) si guadagnerà circa un'ora rispetto agli attuali orari.Ed è di circa un'ora il guadagno che gli utenti dei treni avranno viaggiando con il Frecciarossa da Milano a Lecce e viceversa: gli utenti salentini potranno così raggiungere più velocemente il nord. Arrivando anche a Torino.L'ultimo treno ad attraversare il Salento a 200 chilometri orari era stato il Frecciarossa Lecce-Milano: attivato in versione sperimentale nell'estate del 2016 (sull'onda lunga di una petizione popolare, con 30mila le firme raccolte, promossa dal Quotidiano con il sostegno delle istituzioni locali) e cancellato, tra le proteste e in forma altrettanto ufficiale, nel gennaio dell'anno successivo. A distanza di un anno, si riparte. E stavolta non in forma sperimentale e temporanea, assicura Trenitalia, ma con corse stabili. Nonostante l'intera linea non sia ancora ultimata e non si viaggerà a pieno regime, saranno recuperati diversi minuti, perché sono diversi i ritratti da Nord a Sud che sfioreranno i 200-250 km orari.Sempre a partire dal 9 dicembre, inoltre, sono previste due nuove corse Frecciargento nel fine settimana che fanno salire a 10 i collegamenti tra Roma e Bari. Venerdì e domenica la partenza è programmata alle 16.10 da Roma Termini e arrivo alle 19.40 a Bari Centrale. Sabato e lunedì partenza prevista da Bari Centrale alle 8.55 e arrivo a Roma Termini alle 12.30. Confermata anche la coppia di treni Frecciargento Foggia-Roma. I Frecciabianca da e per il Nord Italia, completano il network delle Frecce sulla direttrice Adriatica, con collegamenti giornalieri tra le città pugliesi e Bologna, Milano, Torino, Venezia, con qualche lieve modifica agli orari. Integrano l'offerta delle Frecce, infine, i collegamenti giornalieri e periodici InterCity e InterCity Notte per Roma, Bologna, Milano e Torino e Reggio Calabria. Per quanto riguarda i Freccialink arriva a Matera con 4 corse al giorno da/per Salerno, in connessione con i Frecciarossa verso Roma, Firenze, Bologna, Milano e Torino, corse che saranno incrementate, dal 20 gennaio, con ulteriori 2 bus al giorno tra Matera e Bari, in connessione con i Frecciarossa che percorrono la direttrice adriatica raggiungendo Milano e Torino.«Un'offerta complessiva quella della Puglia che prevede più Frecce, più collegamenti nazionali e regionali insieme a una più efficace integrazione con le altre modalità di trasporto e un consolidarsi della vocazione turistica del treno», sottolinea Trenitalia.