Per Francesco Ventola, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale pugliese si tratta di un salto non da poco: candidato alle Europee nella circoscrizione Sud. Negli ultimi giorni a scortarlo nelle varie tappe del tour elettorale è stato il ministro Raffaele Fitto che ha come obiettivo dichiarato esportare in Europa la maggioranza di centrodestra conquistata in Italia.

APPROFONDIMENTI REGIONE Europee, Lucia Annunziata: «La gente ha capito che al Sud serve un’Europa attenta»

Francesco Ventola, come sta andando il suoi tour?

«Bene, perché raggiungere persone con cui si è avuto un rapporto istituzionale nel mio lungo percorso politico, sia comunale sia regionale, è un po’ come una specie di rimpatriata. Si ritrovano tante facce anche e si trova molta stima».

Si teme un nuovo innalzamento dell’astensionismo. Lei che sensazione ha, c'è voglia di Europa?

«Che ci sia sfiducia è certamente vero, ma quello che ho notato andando in giro in queste settimane è anche che c'è una consapevolezza maggiore dell'importanza delle Europee. Insomma, nonostante il disinteresse che emerge, la gente inizia a capire che l’Europa può e deve essere più vicina ai cittadini».

Anche usando “Giorgia”, il nome proprio della premier Meloni come apertura delle liste?

«Questa cosa ci piace molto e soprattutto piace molto all’elettorato. Quando siamo in giro, le persone si avvicinano e ci chiedono: “Stai con la Meloni? Stai con Giorgia? Allora possiamo ragionare”. Chi la accusa di aver personalizzato il voto non comprende che in questa fase storica la nostra premier viene vissuta non solo come una leader capace e affidabile ma anche come la vicina di casa della porta accanto. Una persona come le altre. E questo alla gente piace».

La Puglia vive un suo momento di centralità nel governo, grazie al ministro Fitto ma non solo. Spera di entrare in questa scia positiva?

«Il momento è certamente favorevole perché l’ultimo anno e mezzo ha dato modo agli italiani e anche ai pugliesi di toccare con mano l’alternativa politica alla guida del Paese. E certamente io sono orgoglioso di poter fare la mia parte in questo percorso. La mia candidatura è nata proprio con l’idea di mettere a disposizione della rappresentanza in Europa l'esperienza di un uomo del territorio. Sono certo che l'esperienza conseguita in questi anni mi aiuterà nel compito».

Quali saranno i suoi cavalli di battaglia?

«Quelli previsti nel partito di Fratelli d’Italia a dai Conservatori. Noi intendiamo dare un’anima e un'identità alla nostra Europa. Ma vogliamo anche imprimere una visione differente rispetto alle direttive sul nostro comparto agricolo e su quello manifatturiero che al momento condannano il nostro tessuto imprenditoriale»

Perché?

«Perché la transizione ecologica non può essere imposta dall'alto. E perché siamo fermamente convinti che chi dialoga con l'Europa deve condividere il principio di reciprocità anche su questioni economiche e sociali. Se si viene dalla Cina a vendere dei prodotti bisogna essere certi che le loro condizioni salariali siano come le nostre ad esempio. Poi ci sono questioni come il cibo sintetico, che per noi non può esistere. Al contrario va valorizzata la nostra filiera degli allevatori dando anche maggiori garanzie ai consumatori».

Parliamo di Regione, dopo essere subentrato a Ignazio Zullo nel 2022, in questi anni ha fatto un’opposizione agguerita a Michele Emiliano. Come vede la situazione da qui a un anno?

«Mi immagino ad esempio che Michele Emiliano prima o poi la smetterà di utilizzare la Regione Puglia come strumento per attaccare il governo praticamente ogni giorno in modo da poter assurgere alle cronache nazionale come leader politico. Spesso a scapito dei pugliesi».

A cosa si riferisce esattamente?

«L’ultimo esempio riguarda la legge sull’Acqua in Puglia impugnata nelle scorse ore. Noi gli avevamo chiesto tre mesi fa di fermarsi, di non procedere su quella strada ma sia Emiliano sia i suoi della maggioranza non hanno voluto interloquire con il governo e ora si ritrovano con una legge impugnata. Per salvare l’Acquedotto Pugliese sarebbe bastato cedere le quote ai Comuni. Cosa che noi vogliamo e che gli abbiamo più volte sollecitato. Ma come sempre il presidente ha deciso di fare di testa sua».