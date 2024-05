Puglia e innovazione, Garzoni (Lum): «Il deep-tech per vincere le nuove sfide»

"La parola chiave è deep tech". Dalla Lum di Casamassima la spinta verso un'innovazione fondata sulle ricerche scientifiche. Si parte oggi con l'evento "Strategy Innovation Forum", due giorni di dibattiti e tavoli per creare e diffondere conoscenza e favorire la trasformazione del sistema imprenditoriale. Le grandi sfide da vincere, nel più ampio concetto di transizione (digitale ed ecologica), sono quattro: la trasformazione del mondo agricolo, l'evoluzione della computing science - con il tema dell'intelligenza artificiale -, la decarbonizzazione e l'aerospazio.

«Proveremo a dare una lettura completa del mondo che verrà», assicura Antonello Garzoni, economista (docente di Economia aziendale) e rettore della Libera Università Mediterranea "Giuseppe Digennaro", che organizza i due giorni di dibattito a Bari, per il secondo anno consecutivo (l'appuntamento, invece, è radicato a Venezia dal 2015). Il tutto grazie all'intesa tra Strategy Innovation e l’Università Lum, da cui è nata Lum Strategy Innovation. In un contesto nel quale l'ateneo privato pugliese continua a crescere: è di appena pochi giorni fa la conferma dell'aumento dei posti in Medicina, con 290 futuri medici (uno dei dati più alti del Mezzogiorno). E le iscrizioni volano. La Lum, però, non si accontenta di guardare - per quanto bene - ai programmi accademici: è l'esempio, in eventi come quello che iniziano oggi - di come "l'università debba incidere sul modello di sviluppo della società" (Garzoni lo ribadisce con orgoglio quando spiega il senso della terza missione dell'ateneo che dirige). E il processo comprende anche eventi come quello di oggi e domani.



Rettore, il tema è "l'impatto del deep tech sui modelli di business". In due giorni avrete ospiti illustri e relazioni, probabilmente, illuminanti. Qual è la direzione del Sif del 2024?

«L'obiettivo è consentire una migliore comprensione delle principali sfide che le imprese e le università dovranno portare avanti insieme in questi anni.

Abbiamo voluto riassumere tutto questo in un'unica parola, il deep tech. Non si tratta dell'analizzare gli sviluppi di una tecnologia, ma di leggere un insieme di sfide, che costituiranno il futuro, anche del Mezzogiorno. I grandi temi sono quattro: la tecnologia applicata all'agricoltura, la computing science, la decarbonizzazione e l'aerospazio. Attraverso l'analisi dei quattro ambiti citati cerchiamo di avere una lettura del mondo che verrà, per reagire a queste sfide».



Ha detto che università e imprese dovranno affrontare insieme queste sfide. La Lum, da lei diretta, ha sempre dato una grande attenzione alla terza missione. È il modo migliore, oggi, per incidere sul territorio?

«L'obiettivo complessivo e generale delle università è incidere sul territorio, avere un ruolo per far percepire alla società il cambiamento in atto. La terza missione è fondamentale, corrisponde alla capacità di spostare i risultati della ricerca accademica in un'ottica più fruibile dalla società civile. In questa direzione va anche l'iniziativa di oggi. E non è un caso che si tenga all'interno della Casa delle Tecnologie del Comune di Bari. Università e tessuto imprenditoriale sono collegati: se cresce un ateneo, cresce anche il territorio circostante».



Nella presentazione dell'evento si parla di "quarta onda", quella che stiamo vivendo oggi. Cos'è?

«Un piccolo excursus storico. La prima onda è quella dei grandi innovatori e dello sviluppo delle prime imprese industriali, penso alla Ford o Edison. La seconda è quella arrivata con le multinazionali, negli anni '40. E qui mi vengono in mente le grandi imprese, pensate ad esempio alla farmaceutica. La terza onda, più recente, è stata la rivoluzione del digitale. Le startup, poi, sono diventate dei colossi. La quarta ondata rappresenta il modo di pensare allo sviluppo di scienze dure, quali la fisica e l'energia per esempio, in un'ottica di sviluppo e innovazione con la compartecipazione di imprese e università. Pensate a quanto ancora si può fare in campo medico, ad esempio. E così torniamo al concetto delle quattro grandi sfide del presente e del futuro. La quarta onda ha in sé anche l'intelligenza artificiale».



In due giorni avrete decine di talk ed eventi, volendo riassumere il senso di questi incontri in una sola parola, quale userebbe?

«Direi open innovation. Vuol dire innovazione aperta al mondo delle imprese e dell'accademia, altrimenti non si riuscirebbe a realizzare quel che si vuole. Ma ribadisco un concetto secondo me fondamentale: le grandi innovazioni partono dalla risoluzione di grandi problemi».

