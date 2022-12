Formazione e competenze, iscrizioni aperte al corso per docenti «L’educazione in cerca d’autore»

Sei giornate per educare all’affettività e all’amore con formatori e accademici. Così può essere definito il corso pensato per la formazione continua di docenti e insegnanti: «L’educazione in cerca d’autore». Partirà a gennaio ed è promosso dal Forum regionale delle Famiglie di Puglia, da Uciim Puglia e dell’Arcidiocesi di Bari e Bitonto: si sono da poco aperte le iscrizioni per i futuri partecipanti.

«L’obiettivo del corso – si legge in una nota che lo presenta – è quello di favorire l’acquisizione di linguaggi e di competenze che permettano di riprendere il dialogo con le nuove generazioni su tematiche attuali, come affettività, sessualità, amore, desiderio di felicità che si andranno ad affrontare nelle lezioni e nelle attività laboratoriali. L’impianto del corso, si caratterizzerà per la fusione dell’aspetto teorico cognitivo con quello operativo competenziale. I corsisti utilizzeranno la metodologia narrativa ed autobiografica per riflettere sui contenuti proposti nelle lezioni e per rielaborare possibili approcci e metodologie adeguate, da utilizzare successivamente nella pratica educativa».

Le lezioni

Le lezioni saranno suddivise in sei giornate a cui parteciperanno relatori provenienti dal mondo accademico pugliese e nazionale che approfondiranno in modo dettagliato e specifico diversi argomenti utili per la crescita professionale degli iscritti: a gennaio saranno presenti monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico dell’università Cattolica del Sacro Cuore e la professoressa Maria Luisa Di Pietro, direttore del Centro di ricerca e studi procreativi dell’università Cattolica del Sacro Cuore che parleranno di: «Affettività, sessualità e desiderio di felicità»; l’altra lezione sarà affidata a Loredana La Perla, direttore del dipartimento di Scienze della Formazione dell’università di Bari che tratterà il tema: «La relazione educativa».

A febbraio ci saranno gli interventi della presidente del Progetto Pioneer «Identità e accoglienza» Miriam Incurvati che approfondirà l’argomento: «Le domande di sempre, le risposte non date»; e quello di Lodovica Carli, medico specialista in Ostetricia e Ginecologia e presidente del Forum delle associazioni familiari di Puglia terrà il corso sul tema: «Educare l’amore umano. Infine a marzo sarà il momento delle lezioni del filosofo, giornalista e scrittore Bruno Mastroianni che tratterà il tema «Affettività e social media», e quelli di Angela Mongelli docente di Sociologia dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Bari e Raffaele Chiarulli, ricercatore presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore che esporranno: «La cassetta degli attrezzi del docente».

«Siamo contenti di aver riunito tante voci diverse per creare un corso che possa rispondere alle richieste degli educatori in difficoltà – afferma Lodovica Carli, presidente del Forum delle associazioni familiari di Puglia - difronte al disagio psicosociale degli adolescenti. Come Forum ci auguriamo che possano nascere da questi incontri degli insegnanti in grado di rispondere alle necessità dei giovani e dei loro genitori». Gli incontri si terranno di pomeriggio presso la sala Don Tonino Bello del dipartimento di Scienze della Formazione dell’università degli studi di Bari (via Crisanzio numero 46).

Come iscriversi

Sarà possibile iscriversi al corso scrivendo una mail a corsoeducatori.forum@gmail.com oppure telefonando al 379.134318, il corso è a pagamento le ammissioni saranno accettate entro il 31 dicembre 2022. Il Forum delle associazioni familiari è una associazione italiana di orientamento cattolico a carattere nazionale e con sedi regionali che porta avanti la promozione di politiche familiari secondo quanto indicato dalla Carta dei diritti della famiglia siglata dalla Santa Sede nel 1983. Esso nasce nel 1992 con lo scopo di portare alla luce della discussione politica italiana la famiglia come soggetto sociale.