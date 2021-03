Dagli incenti alle discariche abusive, un anno di lavoro dei Forestali: crescono gli illeciti, oltre tremila accertamenti

La diffusione dell'epidemia non ferma gli interventi dei Reparti forestali dei carabinieri sul territorio pugliese. Ammontano infatti a quasi 3 milioni di euro le sanzioni irrogate per gli illeciti amministrativi grazie al deciso aumento dei controlli avvenuti nel 2020. Il dato emerge dal bilancio annuale che certifica comunque un calo dei reati: sono stati 1.626 con 921 persone denunciate a cui sono seguiti 381 sequestri penali e 3.429 sanzioni amministrative. Il rapporto segna, dunque, rispetto al 2019, un +4,83% per numero di controlli eseguiti, pari a 80.446. Più nello specifico, 24.415 sono state le persone fisiche controllate con un +32,60%, 9.144 i veicoli, pari ad un +57,82% rispetto alla precedete annualità. All'incremento dell'attività preventiva è corrisposta una lieve contrazione, rispetto al 2019, del numero di reati accertati, che sono stati 1.626 (-1,99%), delle persone denunciate, 921 (-4,86%) e dei i sequestri penali eseguiti, pari a 381 (-6,62%). In aumento invece il numero degli illeciti amministrativi accertati, con un balzo del 23,75%, rispetto all'anno 2019, e aumento del 25,71% delle sanzioni irrogate, il cui ammontare è stato di 2.975.629,62 euro per un totale di 3.429 illeciti accertati. Lecce si attesta al terzo posto regionale per numero di illeciti (302), con 173 persone denunciate. A seguire Taranto (242) con 85 persone e Brindisi (141) con 164 denunce.



I carabinieri forestali hanno dovuto operare in un contesto reso difficile anche dalla diffusione dell'epidemia di Covid-19, nell'intento di far rispettare le norme anti contagio: alla fine ci sono stati 3.794 controlli, 40 persone denunciate, 474 sanzioni amministrative elevate, per un totale di circa 214.284 euro. A fare la parte del leone, come sempre, la tutela del territorio, che corrisponde al 43,10% del totale complessivo di tutti gli interventi, cioè 34.673: particolare attenzione sulle violazioni alla normativa edilizio-paesaggistica ed all'assetto idrogeologico del suolo, che hanno registrato una diminuzione rispetto al 2019. Connessa alla tutela della flora è l'azione di contrasto alla xylella fastidiosa ed agli incendi boschivi.

Rispetto al 2019, è stata ulteriormente potenziata l'attività di controllo sulle pratiche agricole svolte all'interno delle aree delimitate ed in particolare nelle zone di contenimento e cuscinetto. Questo il bilancio: 2.674 controlli effettuati nelle aree delimitate (contenimento, cuscinetto), dei quali 2.340 (88%) sono risultati conformi all'esecuzione delle misure fitosanitarie dettate dalla Regione Puglia, mentre per 334 (12%) è stato accertato la mancata applicazione delle misure obbligatorie.



Nel 2020 ci sono stati 395 segnalazioni di incendi boschivi (+11%, rispetto al 2019); 3.592 ettari (+5,12%) di superficie bruciata, di cui 1.473 (+82% rispetto al 2019) di superficie boscata, con una superficie media percorsa per incendio di 9,09 ettari. Tra le principali cause, quelle dolose sono risultate nel 51,64% dei casi, colpose nel 19,24% dei casi e dubbie nel 4,56% dei casi. Lecce ha la seconda superficie percorsa dal fuoco, tra quella boscata e quella non boscata (574 ha), dietro solo a Foggia (1.178 ha), seguita da Taranto (525) e davanti a Brindisi che chiude con soli 36 ha. Non di minor rilievo è il settore di intervento della sicurezza agroalimentare in contrasto alla contraffazione dei prodotti protetti DOP e IGP, al controllo sulla tracciabilità e sull'etichettatura e tutela dei prodotti del Made in Italy, con un incremento registrato del 12,81% dei controlli eseguiti (1.259) rispetto al 2019, con una flessione dei reati, pari a 12 (-58,62%), mentre le sanzioni amministrative accertate sono state 97 (+2,11) per un importo contestato di 523.227,80 euro (+200,18%).