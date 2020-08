Fitto: «Il governo commissari la Puglia o presto sarà il caos»

Troppi nuovi contagi anche in Puglia negli ultimi giorni, e il centrodestra va all'attacco della Regione Puglia. Il candidato governatore Raffaele Fitto chiede esplicitamente un commissario governativo per gestire questa fase. «Altrimenti sarà il caos», dice l'europarlamentare, che negli ultimi giorni non ha risparmiato aspre critiche al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano proprio per la gestione complessiva dell'emergenza sanitaria. È lo stesso Fitto, in una nota diramata ieri pomeriggio, a ricostruire cronologicamente gli ultimi provvedimenti regionali, mettendo in evidenza come in alcuni casi le disposizioni risultassero addirittura differenti rispetto a quelle stabilite dal governo.

«Ricostruisco fatti, non opinioni», premette Fitto. Che spiega: «Il presidente della Regione, nonché assessore alla Sanità, negli ultimi mesi manifesta posizioni evidentemente confuse e continuamente cangianti sul tema Covid-19 in Puglia. Nelle ultime ore ha ordinato la quarantena per i pugliesi di ritorno dalle vacanze in Grecia, Spagna, Malta, ha emanato ordinanze ondivaghe ed in controtendenza con quelle emanate dal Ministro della Salute». Fitto chiama poi in causa anche il professor Pierluigi Lopalco, a capo della task force per l'emergenza sanitaria e che nelle scorse settimane ha annunciato la sua candidatura in Consiglio regionale, a sostegno di Emiliano. «Il professor Lopalco - afferma Fitto - dovrebbe controllare da scienziato l'attività legata alla gestione tecnica dell'emergenza Covid e si ritrova impegnato in campagna elettorale. Qualche giorno fa ha rilasciato dichiarazioni pericolose secondo le quali il virus viaggia in aereo e non sui barconi, frasi dal netto sapore ideologico e dalla scarsa valenza scientifica». Nella giornata di giovedì «su tutti i media ha parlato di una seconda ondata in Puglia, per la verità dopo aver di fatto negato l'esistenza di una prima. Oggi (ieri per chi legge, ndr), con un metodo di comunicazione preoccupante oltre che atipico, apprendiamo da alcuni siti di cinque giovani contagiati in condizioni severe - dichiarazioni virgolettate attribuite a Lopalco, non si capisce se in veste di epidemiologo, di consulente della regione o di candidato».

Da qui la richiesta di Fitto: «Mi vedo costretto a chiedere alla presidenza del Consiglio dei Ministri la stessa attenzione avuta pochi giorni fa nel sostituirsi al Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione - per introdurre la doppia preferenza di genere. Ovvero un commissariamento urgente, uno staff comprensivo di esperti e tecnici composto e guidato da persone non condizionate dagli eventi elettorali». Ed è proprio sull'appuntamento al voto del 20 e 21 settembre che il candidato del centrodestra lancia l'ultima frecciata: «Non fa bene a nessuno, tra le altre cose - conclude Fitto -, la voce insistente ma speriamo infondata, secondo la quale le esternazioni di cui sopra siano dettate dal tentativo di gettare le basi per rinviare la data del voto».

