Fitto: «Con Salvini nessun problema, siamo uniti»

«Ci siamo sentiti con Matteo Salvini» ma le «rispettive agende fitte non ci hanno permesso di incontrarci. Ci sarà occasione». Così Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alle Regionali in Puglia, durante una conferenza stampa svolta oggi a Bari, ha risposto a chi gli chiedeva come mai per la seconda volta consecutiva non avesse partecipato al tour elettorale in Puglia del leader della Lega. Salvini è stato in provincia di Taranto, Brindisi e in quella di Lecce da venerdì sino a ieri per incontri pubblici in vista delle Regionali, ma Fitto non ha mai preso parte agli eventi elettorali.«Con Matteo - ha assicurato Fitto - non c'è nessun problema, Salvini ha ribadito in tutte le salse la compattezza della coalizione e dice qualcosa che condivido: non conta il singolo la squadra. Non vedo nessun problema, c'è sintonia con Salvini e la Lega sarà importante per la vittoria del centrodestra in Puglia. Stiamo per insediare anche il tavolo del Programma, le divisioni non stanno nel nostro campo ma vanno ricercate in altre coalizioni. È chiaro che tra i partiti c'è un confronto, ma il centrodestra non solo è unito ma si allarga con coerenza. Questo è il frutto di un percorso».