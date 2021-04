Figliuolo e Curcio nei luoghi d'emergenza a Bari. Accordo con gli odontoiatri: saranno parte attiva della campagna vaccinale

Su invito del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Commissario straordinario per l'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, e il Capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, saranno a Bari venerdì 23 aprile.

Lo comunica la Regione spiegando che Curcio e Figliuolo visiteranno i centri attrezzati per il contrasto all'emergenza e incontreranno le autorità locali. Alle ore 12 il generale Figliuolo, Curcio e il presidente Emiliano terranno un punto stampa nella fabbrica pubblica di produzione dei dispositivi di protezione individuali (Dpi) della Regione Puglia, nella sede ex Ciapi di via Corigliano, 1 (zona industriale di Bari).

La campagna vaccinale in Puglia

La campagna vaccinale, nelle ultime 48 ore, ha subito un rallentamento per via della carenza di dosi: i medici dai famiglia pugliesi sono rimasti senza sieri e hanno inviato una lettera al governatore Michele Emiliano, all'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco e ai direttori delle Asl chiedendo se «vi è la disponibilità per effettuare» almeno «i richiami» che sono «da programmare già per i prossimi giorni a favore dei cittadini, ultraottantenni a domicilio, pazienti in assistenza domiciliare». Nel pomeriggio, intanto, Pfizer ha effettuato una nuova consegna, circa 104mila vaccini.

Accordo con gli odontoiatri

Anche i medici odontoiatri saranno parte attiva della campagna vaccinale anti Covid 19 in Puglia. Attuando il protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della Salute, dalla Presidenza della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dalle organizzazioni sindacali di riferimento, è stato siglato anche in Puglia l'accordo che vede i medici odontoiatri tra i soggetti vaccinatori.

L'accordo è stato firmato dall'Ordine dei medici e dall'Andi (Associazione Dentisti Italiani) delle Province Bari e Bat, insieme ad altre sigle sindacali. Il reclutamento avverrà su base volontaria tramite gli Ordini dei medici: gli odontoiatri somministreranno i vaccini negli hub regionali nel momento in cui saranno chiamati.

«Ribadiamo così il nostro massimo impegno nel contenimento della pandemia - commenta il presidente Fabio De Pascalis - . L'avvio dell'attività di vaccinazione sarà subordinato al conseguimento di una specifica formazione. Attendiamo ora l'avvio concreto di questo mandato. Il nostro impegno sarà massimo perché si raggiunga quanto prima l'obiettivo della vaccinazione completa di massa entro l'estate prossima».