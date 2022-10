Oltre 65mila visitatori per il primo fine settimana della Campionaria Generale Internazionale, un dato mai registrato prima d’ora nei primi due giorni di Fiera del Levante degli ultimi anni. Superati anche i numeri del 2019, anno in cui si era registrata la maggiore affluenza.

Una fiera da tutto esaurito in cui decine di migliaia di persone hanno scelto di trascorrere qualche ora del fine settimana in visita in Fiera per ritrovare la consuetudine di curiosare tra gli stand, fare acquisti, o semplicemente per la gioia di rivivere una manifestazione tanto attesa che ha fatto la storia della città di Bari e che nel 2021 era stata soppressa a causa dell’emergenza sanitaria del Covid 19.Grandissimo entusiasmo e partecipazione dei tanti appassionati, per esempio, per l’esposizione delle 100 auto d’epoca (assieme a 25 motociclette, di serie e da competizione), presso il quartiere fieristico in occasione della Giornata Nazionale dei Veicoli d’epoca, giunta alla sua quinta edizione. Lancia, Fiat, Alfa Romeo, Mercedes, Porsche, ma anche le Youngtimer Ferrari, Lotus e Corvee e, tra i pezzi più pregiati, tre Topolino centenarie e 1 Ansaldo del 1924. Tra le due ruote, Yamaha, Guzzi e una Ganna del 1929, la più antica.

Il Commento

«Le belle storie non finiscono mai, e i dati di cui parliamo in queste ore ce lo confermano – commenta Alessandro Ambrosi presidente di Nuova Fiera del Levante – perché riappropriarsi di un punto di riferimento così importante per il Sud come la nostra Fiera è innanzitutto una emozione. Una espressione di quella continuità che abbiamo voluto rappresentare onorando il presente che corre veloce ed è innovativo, senza tradire la tradizione dell’essere comunità attraverso il cibo e i prodotti artigianali. Grazie ai tanti baresi, ma anche ai campani, ai calabresi, ai lucani e ai siciliani che sono venuti a trovarci».

L'internazionalizzazione