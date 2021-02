Fiducia, i parlamentari riflettono: sì di Pd e Italia Viva, divisioni nel M5s

Voto di fiducia al governo di Mario Draghi: da Roma alla Puglia è questione di convergenze parallele. Così, dopo il nulla di fatto dell'esploratore Roberto Fico, Italia Viva ora esulta per la scelta di grande saggezza e responsabilità del presidente Sergio Mattarella di affidare le sorti del governo all'ex presidente della Bce. Intanto il Pd ha già dato la sua disponibilità a collaborare e ora si appella agli ex alleati perché facciano lo stesso. Per parte sua, il centrodestra cerca una posizione univoca, provando a tenere in equilibrio la strada maestra del voto sponsorizzata dal leader della Lega Matteo Salvini, l'indisponibilità di Fratelli d'Italia a sostenere un governo Draghi teorizzata da Giorgia Meloni e la posizione di Forza Italia, orientata ad appoggiare il banchiere. La grande incognita di queste ore, tuttavia, era e resta il Movimento 5 stelle, di nuovo diviso tra chi, come l'ex ministro Luigi Di Maio, vorrebbe che a prevalere fosse la strada della responsabilità e chi, come Alessandro Di Battista punta il dito contro l'apostolo dell'elite. Ma tant'è.

Mentre ieri a Roma Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un nuovo governo, in Puglia la maggior parte dei parlamentari di tutti gli schieramenti si riserva di decidere sul sostegno o meno al nuovo Esecutivo. E resta in attesa di indicazioni dai vertici nazionali. Ma c'è già chi ha le idee chiare. La salentina Teresa Bellanova, innanzitutto. L'ex ministro all'Agricoltura fedelissima di Matteo Renzi nelle scorse ore ha fatto sapere su Facebook: «Ringrazio il presidente Mattarella per la scelta di grande saggezza e responsabilità. In questo momento così delicato, noi non faremo mancare il nostro contributo e il nostro convinto apporto». Sulla stessa trincea anche il Pd, con il segretario nazionale Nicola Zingaretti e Marco Lacarra, deputato e segretario regionale dei Dem pugliesi che sottoscrive: «Se il presidente della Repubblica ha scelto di dare mandato a Draghi di tirarci fuori dalla secche nelle quali queste assurda crisi di governo ci ha gettato, ora sarebbe da irresponsabili non votare la fiducia. Se c'è una nota positiva da rimarcare, comunque, è quella relativa all'unità del Pd» sottolinea Lacarra. E da Bari a Francavilla Fontana - e dal Pd a Forza Italia - ad annunciare il suo sì convinto al governo di Draghi è anche il senatore di Forza Italia Luigi Vitali. Finito sotto i riflettori mediatici - e nel mirino dei vertici regionali del suo stesso partito soprattutto - per aver dapprima annunciato il suo passaggio ai responsabili di Giuseppe Conte e poi averci ripensato nel giro di una notte, dopo le telefonate di Berlusconi e Salvini, ora il senatore torna a sparigliare le carte. E gioca d'anticipo: «L'idea di un governo di alto profilo che aveva lanciato a suo tempo il presidente Berlusconi, credo si traduca perfettamente nell'incarico affidato a Mario Draghi. Personalmente non ho alcun dubbio rispetto al sostegno». Posizione di netta avanguardia rispetto alla linea della cautela dello stesso partito azzurro. Ma anche di Lega e FdI. «Draghi è persona di altro profilo, lo incontreremo e valuteremo i contenuti e poi il da farsi» ha detto ieri Antonio Tajani, vice presidente di Fi al termine del vertice del centrodestra. E lo ha ribadito anche il deputato brindisino e commissario regionale del partito Mauro D'Attis: «I parlamentari di FI in Puglia sono coesi. Aspettiamo l'evolversi dei colloqui». Stessa linea attendista rilanciata anche da Rossano Sasso, senatore barese della Lega.

Ancora in travaglio, infine, le diverse anime dei cinque stelle. Del resto, la decisione è ardua. E le divisioni si fanno sentire. Da un lato, c'è chi come la senatrice leccese Barbara Lezzi ancora una volta si fa interprete della linea dura di Di Battista. E tuona su Facebook: «Il M5s non voterà la fiducia a Draghi». I deputati leccesi Leonardo Donno e Diego De Lorenzis e il senatore Iunio Valerio Romano, di contro, sembrano più orientati alla cautela. Quella invocata da Di Maio che passa dall'ascolto preliminare delle proposta di governo. Ma non è escluso che, come ha ipotizzato il capo politico Vito Crimi, che l'ultima decisione sia affidata al voto sul web. E ancora una volta, a Rousseau.

