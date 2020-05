Via con le ripartenze: «Fiducia e responsabilità». Ora l'ordinanza regionale

Forse è lo specchio di un Paese allo stesso tempo affamato di normalità e impaurito, e forse non dovrebbe essere così, ma quando Giuseppe Conte sbuca nella rituale conferenza stampa serale è un incrocio degli opposti, nello sguardo e nelle parole: lancia ufficialmente la fase 2, che da domani entra nel vivo con un corposo valzer di riaperture, evoca «il coraggio», «la voglia di ricominciare», «i dati incoraggianti ci confermano che gli sforzi collettivi sin qui fatti hanno prodotto i risultati attesi», ma tuttavia appare quasi atterrito da una possibile recrudescenza dei contagi, dell'epidemia, dei decessi, parla di «prudenza», «affrontiamo un rischio calcolato, nella consapevolezza che la curva possa tornare a salire». «Fiducia e senso di responsabilità», sintetizza e prova a conciliare quegli opposti.



Domani l'Italia si tuffa nel cuore delle fase 2, qualcosa di completamente diverso da tutto, dal passato e dagli ultimi due mesi di lockdown. In serata il premier ha illustrato i contenuti di massima del nuovo decreto, il protocollo che scandirà e regolerà le riaperture settore per settore è di fatto il documento faticosamente condiviso venerdì da governo e Regioni, e proprio il ruolo centrale, nevralgico, «di responsabilità» dei governatori sarà una delle principali novità dei prossimi mesi mozzafiato. Da domani riparte un po' tutto: negozi, parrucchieri, ristoranti, bar, locali pubblici, alberghi, musei, archivi, biblioteche, lidi balneari, messe e liturgie nelle chiese, tutti i riti delle altre confessioni. Per palestre e piscine, puntualizza Conte, la data da cerchiare in rosso è il 25 maggio; il 15 giugno toccherà invece a teatri e musei. Il tratto di evidenziatore sul ruolo delle Regioni non è casuale: saranno, oggi, i governatori a firmare ordinanze per decretare le riaperture (tutte o una parte), coperte in termini di responsabilità, anche penale, dall'ultimo dpcm. L'ordinanza di Michele Emiliano dovrebbe essere all'insegna del filotto: sì a tutte le riaperture consentite, in corso un'ultima riflessione, comunque saranno seguiti i dettami del protocollo proposto e approvato in Conferenza Stato-Regioni. Regole perciò molto meno rigorose e punitive (per commercianti e imprenditori) rispetto a quelle abbozzate nelle ultime settimane dall'Inail. Vige, quasi sempre, il metro di distanza. E non a caso le imprese esultano, seppur sommessamente.



Le Regioni, scandisce Conte, «sono libere di ampliare e restringere, assumendosene la responsabilità. Servirà cautela, attenzione da parte di tutti. Le Regioni collaboreranno per far rispettare le regole di distanziamento, e per questo sono state coinvolte e hanno elaborato il protocollo che con le linee guida nazionali garantirà condizioni sicurezza». Tradotto: i governatori, adesso, dovranno assumersi una bella fetta di responsabilità. E, lì dove necessario, di colpe. In serata, ieri, c'è stato un ultimo confronto - anche questo a trattati serrato - tra governo e presidenti di Regione. Tutte, del resto, continueranno a essere costantemente sotto esame: i 21 indicatori-sentinella di ministero e Istituto superiore di sanità hanno già stilato una prima pagella (ne parliamo nel pezzo qui in basso), ma non finisce certo qui. Con un principio secco e quasi brutale: chi sbaglia, paga con l'arretramento al rango di zona rossa.



«C'è un piano nazionale di monitoraggio con flussi puntuali e specifici di informazioni per tenere sotto controllo la curva e poter intervenire con misure restrittive ben mirate rispetto a casi e luoghi circoscritti». I «nostri principi sono sempre gli stessi: la tutela della vita e della salute, non negoziabili ma ora da declinare diversamente in questa fase 2. Stiamo affrontando il rischio e lo stiamo accettando», anche perché ci ritroveremo con un tessuto economico e sociale «profondamente cambiato». Insomma, la consapevolezza di una crisi socio-economica feroce che sta divorando il Paese è il principale motore di questa fase 2. Da lì, il premier prova a rassicurare sugli strumenti di sostegno all'economia che il governo sta mettendo (e promette di mettere) a disposizione, a cominciare dal recente decreto Rilancio da 55 miliardi. «Per molti la riapertura non sarà una ripresa economica. Il disagio non scomparirà».



E gli spostamenti? Da domani, annuncia Conte, «si può uscire di casa e andare dove si vuole. Riprendono gli incontri con gli amici. Resta il divieto di uscire di casa per chi è positivo al virus o in quarantena. Rimangono anche limitazioni per chi ha sintomi e dovrà rimanere a casa. Resta il divieto di creare assembramenti di persone in luoghi pubblici. In questa fase bisognerà comunque la distanza di un metro. E raccomandiamo di indossare la mascherina al chiuso e all'aperto se c'è rischio o impossibilità di non poter tenere le distanze sociali». Da domani sì agli spostamenti liberi nell'ambito della regione, senza autocertificazione. Da una regione all'altra sarà possibile muoversi per i motivi già noti: esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute. Questi spostamenti interregionali rimarranno limitati fino al 2 giugno». Conte però garantisce che «in prossimità di questa scadenza valuteremo insieme, con il conforto dei nostri esperti: se i dati continueranno ad essere incoraggianti potremmo tornare anche a muoverci in tutta Italia». Sempre dal 3 giugno sarà possibile entrare in Italia da un Paese Ue, senza obbligo di quarantena. Ultimo aggiornamento: 09:04