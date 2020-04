Riaperture per territori: è scontro col governo. Ma dal 18 sì alle differenze. Cosa è vietato e cosa no

Ultimo aggiornamento: 08:57

Quattro ore ricolme di tensione, assicurano i testimoni. Quattro ore che restituiscono il clima lacerato che aleggia sul Paese: il governo che sposa la linea della cautela, della fase 2 cadenzata a piccoli passi e delle scelte omogenee da Nord a Sud, per non scontentare nessuno ma in realtà scatenando i malumori di tutti; i territori e le Regioni invece che da un lato vorrebbero riappropriarsi di potestà, facoltà e possibilità di modulare le riaperture osando laddove la curva del contagio lo permetta, e dall'altro lato pretendono un argine agli ingressi da territori a più alta concentrazione epidemiologica. Insomma: nonostante i tentativi diplomatici, fioccano gli avvertimenti (del ministro Francesco Boccia ai governatori) e si susseguono i proclami (dei presidenti di Regione).Boccia ieri - durante la videoconferenza con i governatori - ha spiegato che, in caso di ordinanze aperturiste in conflitto con l'ultimo decreto, prima scatterà il cartellino giallo (cioè una lettera di diffida, «le parti incoerenti e la richiesta di rimuoverle, solo in caso di allentamento delle misure»), poi si procederà a impugnare i provvedimenti davanti al Tar e alla Corte costituzionale. Allo stesso tempo però ha garantito che dal 18 maggio, quando scatterà il secondo sotto-scaglione della fase 2, sarà possibile differenziare le riaperture, sulla base del principio «meno contagi, più aperture». Dipenderà tutto dal monitoraggio quotidiano del ministero della Salute sulle curve del contagio nelle diverse regioni. I tecnici stanno elaborando i criteri di valutazione: oltre alla curva e al tasso netto di riproduzione dell'epidemia (R0, cioè il numero medio di persone che un contagiato può infettare), anche il tasso di occupazione delle terapie intensive, le percentuali di positivi sui tamponi fatti, la reattività nel processare i tamponi, la progressiva riduzione dei contagi. Chi non s'allinea, sarà costretto a rientrare nel lockdown: vale tanto per le regioni, quanto per singole porzioni o province. Ogni giorno i governatori dovranno inviare il report sugli indici sentinella.E la Puglia? Ieri Michele Emiliano ha partecipato alla videoconferenza, sviluppando o ribadendo due concetti. Il primo: finora la Puglia s'è mossa sulla base di indicazioni degli epidemiologi ed evidenze scientifiche, ma sarebbe opportuno un ruolo di più chiaro coordinamento da parte del governo, possibilmente con un piano di rischio nero su bianco. Il secondo concetto: la Puglia ha allentato qualche vincolo, bruciando sul tempo la road map del governo, e lo ha fatto - dicono dagli uffici regionali - perché ha avuto il placet dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco; Emiliano ha altresì previsto la quarantena obbligatoria per chi (al momento dal 4 al 17) metterà piede sul suolo pugliese, al di fuori delle fattispecie coperte dal decreto. Insomma: guardia alta su ingressi e spostamenti da regioni con focolai ancora attivi. Emiliano, rassicurato anche da Boccia, non teme cartellini gialli (o peggio) dopo l'ordinanza dell'altroieri: aveva già interpellato l'Avvocatura, ma ha provato comunque a muoversi negli spazi di manovra lasciati dal decreto. Si vedrà. «Sono altre - spiegano dallo staff del governatore - le Regioni che rischiano la diffida, soprattutto quelle del Nord con ancora molti contagi».Cosa prevede l'ordinanza pugliese? In sintesi: via libera all'asporto da bar, pub, pasticcerie, ristoranti; sì alla toelettatura degli animali, alla pesca amatoriale, alla manutenzione delle barche e all'apertura dei cimiteri (previa valutazione dei sindaci); dal 4 consentiti anche gli spostamenti individuali per manutenere le seconde case. Il tutto valido fino al 17, sia perché il giorno dopo dovrebbe scattare un'ulteriore sotto-fase nazionale, e sia perché la Regione vuol testare in queste settimane l'andamento dei contagi: se la curva risale con prepotenza, si chiude tutto di nuovo. Già intorno al 15, la task force di Lopalco dovrebbe essere nelle condizioni di valutare se e come rivendicare un altro scaglione di ripartenze. Anche se la Regione avrebbe preferito, ed è stato altro tema di discussione ieri in videoconferenza, più passaggi e più graduali, per consentire maggiori riscontri.Insomma: tensioni striscianti, anche sull'asse Bari-Roma. Sullo sfondo ci sono pure la rivendicazione delle Regioni al voto: i governatori uscenti e ricandidati (tra questi anche Emiliano) chiedevano elezioni a luglio, ma il governo ha fissato la finestra 15 settembre-15 dicembre. Tant'è.Ma dal 18 maggio come verrebbero applicate e riaperture differenziate? Anche qui, zero certezze. Ha detto ieri Boccia: «In base al monitoraggio delle prossime settimane ci potranno essere dal 18 scelte differenziate», il principio è «contagi giù uguale più aperture e viceversa. Discuterete del monitoraggio con il ministro della Salute Roberto Speranza, definito il monitoraggio si potrà procedere a differenziazioni». Tutto perciò sarà conformato agli indici sentinella: anche la Puglia, già da ieri, è alla prova del nove.