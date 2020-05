Si riparte, via alla fase 2: in Puglia torna a produrre il 57,3% dei lavoratori

È il momento di ripartire. Con gradualità, utilizzando le mascherine, mantenere il distanziamento sociale per evitare che i sacrifici richiesti dal lockdown vengano vanificati dai comportamenti errati della fase-2. Ma il sistema produttivo, che nelle ultime settimane non ha fatto mistero di essere preoccupato per le conseguenze economiche di quest'emergenza sanitaria, dovrà inevitabilmente ricominciare. Convivendo con il virus. Uno stop di oltre un mese e mezzo, con lo stop governativo che ha prima imposto agli italiani di restare a casa e poi ha autorizzato solo le attività produttive considerate necessarie. Un invito alla prudenza è partito ieri anche dal premier Giuseppe Conte: «Saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore. Come mai prima, il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Più saremo scrupolosi e prima potremo riconquistare altri spazi di libertà. Non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato».



Anche la Puglia è pronta per la fase-2: da oggi sarà nuovamente operativo il 57,3% dei lavoratori interessati dalla sospensione di marzo. Il dato è della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, secondo cui il ritorno al lavoro coinvolgerà soprattutto over 50, e meno i giovani. Un dato su cui incide in maniera drammatica quell'universo di precari - formato prevalentemente da giovani - che rischia di essere fortemente penalizzato dalla crisi.

Nonostante i dati sui contagi siano meno preoccupanti al Sud, sarà comunque il Nord a far registrare il maggior numero di ripartenze.



La ripresa interesserà principalmente i lavoratori dell'industria, dove l'attività potrà ritornare a pieno regime (100% dei settori riaperti): su 100 lavoratori che rientreranno al lavoro il 60,7% lavora nel settore manifatturiero; il 15,1% nelle costruzioni; il 12,7% nel commercio e l'11,4% in altre attività di servizio.

Ripartono la manifattura, le costruzioni, il commercio all'ingrosso legato ai settori in attività. Bar e ristoranti potranno riprendere l'attività solo con la consegna a domicilio o con l'asporto. Restano sospese le attività commerciali al dettaglio diverse da quelle già autorizzate (alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati, fiori e piante e molto presto anche negozi di biciclette).



Per le imprese è eliminato l'obbligo della comunicazione al prefetto. «La prosecuzione di tutte le attività consentite», dice la norma, è subordinata al rispetto dei contenuti dei diversi protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro, nei cantieri, nel settore del trasporto e della logistica «eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva». Viene quindi introdotto «un regime di controlli sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro».

Proprio alla necessità di controlli fanno riferimento anche i sindacati. Pino Gesmundo, segretario regionale della Cgil, rivolge «un appello a tutte le imprese e ai lavoratori che sono chiamati a riprendere le proprie attività: abbiate senso di responsabilità e rispetto di tutte le indicazioni previste nei protocolli per la sicurezza».



Gesmundo aggiunge: «Serve prudenza ma non basta, occorre che anche le istituzioni facciano la loro parte, soprattutto quelle con competenze ispettive e di controllo. Siamo preoccupati per come sarà organizzate le fasi produttive nei luoghi di lavoro, e nelle aziende dove è presente il sindacato sarà fondamentale il ruolo dei nostri delegati per la sicurezza. Ma vi è una miriade di microimprese dove spesso si determinano delle relazioni informali tra lavoratori e datore di lavoro dove esigere il pieno rispetto delle norme diventa più difficile. Allora che si vigili almeno in questa prima fase». La Cgil poi si sofferma anche sui trasporti. «Non è pensabile che si faccia ricadere la scelta sulla responsabilità del singolo utente, magari costretto a spostarsi a qualunque condizione per raggiungere il proprio posto di lavoro, né che si demandi questo ruolo agli autisti che sono lavoratori come altri esposti a rischio. Serve una efficace organizzazione delle corse e un aumento dei mezzi per rispettare le distanze raccomandate, e criteri di accesso inderogabili. La speranza è che enti e società abbiano lavorato in tal senso ma anche qui chiediamo che vi sia un controllo delle istituzioni preposte, anche delle forze dell'ordine». © RIPRODUZIONE RISERVATA