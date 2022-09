Fake o presunto voto di scambio: il messaggio Aqp diventa un caso

Il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, candidato alla Camera per il Pd, in una nota comunica che sui social sta circolando un messaggio falso con cui una funzionaria dell'Acquedotto pugliese, di intesa con la direttrice generale dell'azienda, avrebbe invitato i dipendenti Aqp a partecipare a un comizio di Piemontese sostenendo che la partecipazione fosse «obbligatoria».

Un falso screenshot

Lo screenshot del messaggio, che sarebbe falso, è stato pubblicato su Facebook anche dall'eurodeputato M5S Mario Furore, il quale scrive: «Pensate un pò che abominio». Piemontese precisa che la persona a cui viene attribuito il messaggio «mi ha comunicato che si è recata alla Questura di Foggia per denunciare alla Polizia la falsificazione di un messaggio Whatsapp con il suo nome e la sua foto-profilo. Non ho mai neanche pensato di chiamare la direttrice generale di Acquedotto Pugliese, una donna che interpreta il suo ruolo con rigore e professionalità al di sopra di ogni sospetto». «Come è noto a tutti, per scelta etica di amministratore e per mia storia politica personale - precisa Piemontese - ho sempre rigettato e combattuto l'utilizzo strumentale delle istituzioni».

La polemica nata sui social

A scatenare la polemica, nel pomeriggio, un tweet dell'eurodeputata della Lega, Susanna Ceccardi: «In Puglia per i dipendenti di alcune società, come Acquedotto pugliese, gli incontri elettorali del Pd sono obbligatori. Il governatore Michele Emiliano definisce la sua regione la Stalingrado d'Italia e minaccia il centrodestra».

«Eccolo il sistema di potere messo in atto dalla sinistra in Regione Puglia, un sistema che denunciamo da un decennio. Lettere inviate ai dipendenti dell'Amministrazione pubblica in piena campagna elettorale per partecipare ad appuntamenti alla presenza di loro candidati». I parlamentari uscenti della Lega (e candidati) senatore Roberto Marti, segretario regionale, il Sottosegretario Rossano Sasso, il deputato Anna Rita Tateo e il capogruppo del partito in Regione, Davide Bellomo, sottolineano così lo sdegno dell'intero partito rispetto a quanto emerso nelle ultime ore. «I dipendenti regionali - concludono - sono pagati con soldi pubblici e soprattutto fa strano dover ricordare ad Emiliano, al Pd e allo pseudo civismo che li circonda, la sacralità del voto, e che ricatto lavorativo e imposizione ad esso legati non solo sono indegni ma anche reato da codice penale».

La smentita di Aqp

Acquedotto Pugliese (AQP) smentisce fermamente quanto riportato nell’articolo sopracitato. AQP ed i suoi vertici, nonché in particolare la Direttrice Francesca Portincasa sono totalmente estranei alla vicenda riportata. Non è previsto nessun incontro. Sono in corso accertamenti interni sull’esistenza o meno del messaggio da voi riportato e sul suo mittente. Acquedotto Pugliese è una delle maggiori utilities italiane e la sua attività si limita alla gestione del ciclo idrico integrato sui territori di sua competenza. Anche in merito ai commenti diffamatori utilizzati per la descrizione della nostra attività procederemo a difendere la nostra immagine nelle sedi opportune.