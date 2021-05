Medicina a Lecce, scaduti i termini dello stanziamento

Doccia fredda per Unisalento: è decaduto il disegno di legge che prevede lo stanziamento da parte della Regione Puglia di circa 80 milioni di euro nei prossimi 20 anni per l'attivazione della facoltà di Medicina a Lecce.

Lo stop per i termini scaduti

Questa mattina era prevista l'audizione in I commissione dell'assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, e il voto dopo due rinvii consecutivi, ma c'è stato un altro stop perché, nel frattempo, sono trascorsi i 90 giorni previsti per legge per la ratifica da parte del Consiglio regionale.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Unisalento, si apre l'anno accademico. Il messaggio del rettore:... L'ISTRUZIONE Costi, matricole, docenti e sedi della Facoltà di Medicina,...

Emiliano: ripresenteremo ddl

La Giunta regionale - fa sapere il presidente Michele Emiliano - intende comunque ripresentare un nuovo provvedimento contenente la stessa variazione di bilancio, quindi la seduta è stata aggiornata e sarà riconvocata appena il provvedimento sarà nuovamente adottato.