Anche lo Spesal , il settore dell’Asl che si occupa di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, accende un faro su Acciaierie d’Italia. È in corso un’ispezione che si affianca a quella dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria sullo stato degli impianti e sulla produzione. Ispezione, quest’ultima, che i commissari hanno interrotto venerdì, poco dopo il loro arrivo in fabbrica, ritenendo che non vi fossero le condizioni per proseguirla a causa della mancata collaborazione dell’azienda. Lo Spesal, invece, ha cominciato prima. E la sua iniziativa non prende le mosse dalle vicende ultime che stanno vedendo Acciaierie deflagrare, e che poi sono state il motivo per cui i commissari sono stati allertati dal ministro Urso, ma dalle diverse segnalazioni accumulatesi negli ultimi mesi. Segnalazioni con un comune denominatore: manutenzioni sempre più scarse e quindi rischi per la sicurezza di coloro che operano.

Il piano



Lo Spesal si è quindi dato un piano di lavoro che sta portando avanti e sarebbe emerso che in questa fase le manutenzioni sono al minimo perché molto ridotta è anche l'operatività dello stabilimento che ha diversi impianti fermi. Anche Aigi, l’associazione dell’ indotto , che era stata interpellata dallo Spesal sul fermo delle manutenzioni da parte delle imprese e le possibili ripercussioni, ha chiarito al servizio Asl di aver informato Acciaierie già dal 18 gennaio che gli imprenditori associati avrebbero sospeso l’esecuzione dei contratti in quanto non pagati dal committente. Il fermo dell’indotto sta intanto portando Acciaierie a cercare di reperire tra il proprio personale, magari tra quello in cassa integrazione, le figure necessarie alle manutenzioni. In questo modo l’azienda cerca di ovviare al fatto che, avendo esternalizzato tutto il comparto, adesso, con le imprese appaltatrici inattive, ne soffre le conseguenze. La ricerca del personale era già partita giorni fa ma era stata infruttosa. Acciaierie aveva collezionato molti rifiuti. Adesso la richiesta è rilanciata con una lettera del 2 febbraio e riguarda la manutenzione dei refrattari, usati per il rivestimento interno degli impianti. Acciaierie si rivolge a “tutti i lavoratori ” e prospetta “l’inserimento in organico di ulteriori risorse da reperire all’iterno dello stabilimento di Taranto”. Gli interessati devono segnalarlo entro il 10 febbraio all’ufficio Risorse Umane. Le persone individuate - cui viene chiesta come “condizione indispensabile la disponibilità a lavorare in turni, notturni compresi” - “saranno avviate ad un percorso specifico di formazione, addestramento e qualifica, previa necessaria valutazione dei requisiti di idoneità”.

Il decreto