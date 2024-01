Ex Ilva, il blitz di Urso a Taranto. Cassa, il vertice con i sindacati

Il Governo spiegherà stasera ai sindacati, nell’incontro fissato per le 19, cosa intende fare per Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva, dopo che lunedì l’incontro con Aditya Mittal, ceo della multinazionale e socio di maggioranza (62%) di Acciaierie, si è chiuso negativamente. I ministri dovrebbero illustrare ai sindacalisti - queste, almeno, sono le aspettative - se il Governo andrà comunque in maggioranza, assumendo il controllo della società, se proverà a rinegoziare con Mittal attraverso un supplemento di trattativa, o se deciderà di tagliare i ponti con l’azionista privato portando la società in amministrazione straordinaria.

È probabile che il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, già stamattina anticipi, nell’intervento fissato per le 10 in Senato, gli orientamenti del Governo. L’altra sera fonti legali vicine a Mittal hanno provato a lanciare qualche segnale distensivo, affermando che il privato dice sì allo Stato in maggioranza, a Invitalia che sottoscrive i nuovi 320 milioni di aumento di capitale dopo la conversione in capitale dei 680 erogati un anno fa, all’acquisto degli impianti (ora in fitto) da Ilva in amministrazione straordinaria, ma a condizione che, a parti societarie invertite, cioè con Invitalia al 66 per cento e Mittal al 34, non si tocchi la governance. Condivisa è oggi, 50 e 50, col privato in maggioranza e il pubblico in minoranza, e condivisa deve rimanere, mentre Invitalia e Governo, per i legali di Mittal, non sono dello stesso avviso. È un punto, questo, su cui si può ancora mediare? Chissà.



Certo è che l’amministrazione straordinaria è una delle ipotesi sul tavolo del Governo, si vedrà se la più percorribile. Lo ha confermato ieri il ministro Urso che al Mimit ha ricevuto Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto. «Urso - ha riferito Toma - ha detto che il ricorso all’amministrazione straordinaria per Acciaierie, anche se a tempo, è una delle ipotesi presenti sul tavolo. Non è l’unica, ma, purtroppo, è una delle ipotesi e non può essere esclusa. Inoltre, alla luce della comunicazione di Banca Ifis che ha sospeso i pro soluto, ho detto ad Urso che questo è assurdo. E quindi, se lo Stato dovesse prendere la strada dell’amministrazione straordinaria momentanea e a tempo, che non si ripetano, nel modo più assoluto, le problematiche che abbiamo avuto nel 2015. Bisogna prima di tutto salvaguardare le fatture delle aziende fornitrici. È fondamentale. Ho evidenziato che se le fatture dovessero restare non pagate, insolute, veramente qui si innescherebbe una bomba sociale. Il ministro ha detto che se dovesse essere fatta la scelta dell’amministrazione straordinaria, si penseranno alle tutele per le imprese dell’indotto». Toma infine ha annunciato che a breve, forse già la prossima settimana, Urso potrebbe essere a Taranto. «Ho detto al ministro che come Confindustria Taranto siamo a disposizione per specificare cosa è l’indotto» ha concluso.

L’indotto - che va dalle imprese ai trasportatori - è allarmato sia dalla possibile amministrazione straordinaria che dalla decisione di Banca Ifis, delegata da Acciaierie alle operazioni sulle fatture, di revocare, «con effetto immediato», il plafond a disposizione del prosoluto e concesso «sul debitore ceduto». «Nessun ulteriore credito - afferma Banca Ifis -, rispetto a quelli la cui cessione era già stata perfezionata e resa efficace nei confronti del debitore ceduto, potrà ritenersi accolto in garanzia. I contratti già oggetto di cessione saranno disciplinati secondo le previsioni di contratto di factoring in essere tra le parti». Si tratta di «un atto dovuto a tutela degli interessi dei nostri azionisti a fronte del rischio che Acciaierie finisca a breve in amministrazione straordinaria» precisano da Banca Ifis. E di crediti fermi e di fatture che attendono d’essere pagate, gli autotrasportatori di Casartigiani, in presidio dal 2 gennaio sul piazzale della portineria C del siderurgico, hanno parlato col sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che è andato a trovarli.

Ai trasportatori, Melucci ha ricordato che la soluzione per cercare di dare loro stabilità e continuità, sta nell’accordo di programma che il Comune, quasi un anno fa, ha avanzato, ma invano, a Urso. «Abbiamo proposto - ha evidenziato il sindaco - un rapporto serio, trasparente e codificato con l’indotto per evitare che il monte crediti continui ad aumentare a dismisura. Tutto il credito precedente, difficile da negoziare da un punto di vista giudiziario, può essere negoziato in modo stragiudiziale, oppure essere oggetto di una cartolarizzazione».

Si annuncia intanto battaglia sulla cassa integrazione straordinaria. Acciaierie ha chiesto al ministero del Lavoro il decreto che autorizza un altro anno di cassa, si suppone per gli stessi addetti: 3.000 nel gruppo di cui 2.500 a Taranto. Protestano le sigle Fim, Fiom e Uilm: sulla cassa non c’è alcun confronto con i sindacati, «consentendo ancora una volta alla multinazionale di gestirla in maniera unilaterale».

Infine, nelle scorse ore sono tornati all’ex Ilva i Carabinieri del Nucleo operativo ecologico per acquisire ulteriori documenti sulle emissioni di benzene nell’ambito dell’inchiesta già aperta dalla Procura per l’ipotesi di reato relativa a getto pericoloso di cose. Più che il sopralluogo del Noe, il dato nuovo, rivelato da Arpa Puglia, è che le emissioni di benzene, pur restando sotto la soglia limite (5 microgrammi per metro cubo di aria come media annuale), continuano ad aumentare: 3,7 microgrammi nel 2023 contro 3,2-3,3 del 2022.

