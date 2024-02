Si avvia questa mattina l’ ispezione dei commissari e dei tecnici di Ilva in amministrazione straordinaria sullo stato degli impianti di Taranto dati in gestione ad Acciaierie d’Italia. Ci saranno due dei tre commissari di Governo: Franco Ardito e Antonio Lupo. La proprietà va a vedere cosa sta facendo l’affittuario. Un’ispezione dettata dagli allarmi lanciati dai sindacati che hanno parlato di fabbrica prossima allo spegnimento, essendo rimasta con un solo altoforno su tre in marcia, il 4.

Le criticità



E oggi Ilva in as troverà fermo anche un altro impianto : si tratta del Treno Nastri 2 fermato da ieri alle 23 sino alle 15 dell’8 febbraio. Nel frattempo, i contatti, i chiarimenti e le telefonate sull’asse Taranto-Roma hanno portato un pò di tranquillità all’indotto che attende di incassare i crediti maturati con Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva. Ovviamente la situazione è tutt’altro che risolta, restano sempre in ballo quasi 150 milioni, tra diretto con Acciaierie e ceduto a Banca Ifis, ma adesso nelle valutazioni compaiono toni più fiduciosi. Il sentiment, si veda Quotidiano di ieri, era già cambiato mercoledì nel giro di alcune ore: negativo nel pomeriggio e possibilista in serata, man mano che si sono appresi i contenuti del nuovo decreto legge, quest’ultimo tutto mirato sull’indotto, che il Governo ha approvato l’altro ieri. Ieri, poi, l’impronta di fiducia sembra essersi rafforzata. Tuttavia anche l’ultimo decreto, nelle scorse ore, era ancora un cantiere in corso, cioè in fase di miglioramento.

La cassa integrazione



Dal fronte sindacale, per esempio, si sta lavorando su tre aspetti: i 5 milioni previsti per la cassa integrazione nell’indotto, che sono ritenuti pochi, le 6 settimane aggiuntive di cassa che si vorrebbero invece portare a 13, e il vincolo del 70%. È stato infatti previsto che per accedere al fondo di garanzia, le imprese devono aver impegnato, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 70% del fatturato nei confronti del committente. Quindi nei confronti dell’ex Ilva. Ma stabilire così la monocomittenza e legarla ad un vincolo alto di fatturato, rischia di escludere molte imprese . Invece, si sostiene, la platea va ampliata. I fondi per la cassa dovrebbe essere possibile aumentarli in fase di conversione del decreto, mentre sulla durata temporale, essendo appunto un plafond ulteriore messo a disposizione di chi ha già finito la cassa, si chiedono 13 settimane. Poco più del doppio di quanto è stato concesso.

Le dichiarazioni

«Sull’ex Ilva - ha dichiarato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso - abbiamo creato intorno all’azienda, al suo indotto e ai nostri lavoratori tutto quello che era possibile mettere in campo per garantire la continuità produttiva e occupazionale e, ci auguriamo, per rilanciare la siderurgia a cominciare da Taranto». «Ci sono segnali importanti ed evolutivi sui crediti che le imprese dell’indotto avanzano da Acciaierie d’Italia, ex Ilva, e che ammontano a diverse decine di milioni”, dichiara il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma. «L’approvazione in Consiglio dei ministri di un secondo decreto legge, questa volta però dedicato solo all’indotto, è stato un passaggio significativo - commenta Toma -, ma ancora più importanti sono state le interlocuzioni che ho avuto col ministro Urso e i tecnici del ministero delle Imprese e con i vertici di Mediocredito centrale. Dal Mediocredito mi hanno confermato che è già partito, insieme ai tecnici ministeriali, un lavoro finalizzato a cercare una soluzione per la cessione in prosoluto dei crediti dell’indotto siderurgico. Il Governo ha dato infatti una indicazione chiara sull’adozione del prosoluto e nelle prossime ore Mediocredito centrale ci dirà tecnicamente come si deve procedere. Positivo poi è la copertura assicurativa che garantirà Sace. Individuata fino al 70% di un importo massimo di crediti pari a 150 milioni di euro, garanzia che sarà a condizioni di mercato a favore degli istituti finanziari cessionari». Secondo Confindustria Taranto, «non possiamo avere ancora la certezza, ma se si seguirà questa strada, così come ci è stato prospettato, e le imprese saranno ristorate dei crediti maturati verso l’ex Ilva e allevieranno così la propria sofferenza finanziaria, si sta facendo un lavoro rilevante. Che sino a qualche giorno fa non immaginavamo nemmeno. Il dato importante è che tutte le aziende saranno ristorate. Penso che il Governo stia facendo un buon lavoro e diamo atto al ministro Urso di essersi impegnato molto per l’indotto di Acciaierie». «Non sospendiamo per ora alcuna protesta, le nostre attività restano ferme, e attendiamo di valutare gli ulteriori miglioramenti al decreto - commenta Fabio Greco, presidente di Aigi -. Sappiamo che ci sono cambiamenti. E che sono state inserite anche le grandi imprese. Intanto al Tribunale di Milano, dove Acciaierie si è rivolta per ottenere la protezione dai creditori, il tecnico esperto incaricato della composizione negoziata della crisi, ha detto che il piano di AdI, alternativo all’amministrazione straordinaria, può essere accettabile. Quindi bisognerà vedere cosa deciderà il giudice delegato e anche attendere cosa accadrà il 6 febbraio, giorno entro il quale Acciaierie dovrà rispondere a Invitalia sull’amministrazione straordinaria».

Critiche vengono invece dai trasportatori di Casartigiani, Confartigianato e Cna che hanno scritto ai ministri Urso e Calderone. «Siamo costretti a rimarcare come le soluzioni proposte non siano in linea con le esigenze espresse dal vasto mondo produttivo che rappresentiamo. In particolare, del tutto insufficienti appaiono i prospettati strumenti di sostegno, che in alcun modo forniscono risposta alla principale delle necessità espresse: quella di soddisfare i crediti frutto di un lavoro responsabilmente svolto, ma mai remunerato», affermano. Mentre per Dario Iaia, deputato di FdI, sostiene che «il Governo Meloni, a differenza di chi ha gestito le vecchie crisi industriali anche a Taranto, fornisce risposte concrete alle imprese».