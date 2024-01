Allagamenti, grandine e mareggiate: sono 17 gli eventi climatici estremi in Puglia nell'ultimo anno. L'elenco completo

Nel 2023 sono stati 17 gli eventi climatici estremi in Puglia. Sempre più spesso mareggiate violente (l'ultima a Melendugno appena due settimane fa), inonandazioni da pioggia e non soltanto. Il 2023 è stato un anno da bollino rosso in tutta Italia, con 378 eventi estremi e un +22% sul 2022, con danni miliardari ai territori e la morte di 31 persone. La stima è di Legambiente, con l'osservatorio Città Clima: un italiano su sei ha già avuto dei danni piuttosto seri alla propria abitazione negli ultimi anni.

In un quadro desolante, per tanti versi persino allarmistico, la Puglia è la regione con più criticità nel Mezzogiorno peninsulare (peggio solo la Sicilia). Gli eventi estremi restano più frequenti, comunque, al Nord. Tra le città più colpite: Roma, Milano, Fiumicino, Palermo e Prato. A livello regionale, Lombardia ed Emilia-Romagna risultano nel 2023 le regioni più in sofferenza con, rispettivamente, 62 e 59 eventi che hanno provocato danni, seguite da Toscana con 44, e da Lazio (30), Piemonte (27), Veneto (24) e Sicilia (21). Poi c'è la Puglia a quota 17. Tra le province più colpite svetta al primo posto Roma con 25 eventi meteo estremi, seguita da Ravenna con 19, Milano con 17, Varese 12, Bologna e Torino 10. C'è, però, anche Lecce: in Salento si sono registrati otto eventi critici nel 2023. Sono la metà rispetto al totale pugliese.

Se nel resto d'Italia i mesi più drammatici sono stati quelli estivi, in Puglia, invece, il numero di eventi critici è rimasto piuttosto costante nel corso dell'anno. Il primo a Ugento, in provincia di Lecce, quando nella zona del palazzetto dello sport per strada c'erano circa 30 centimetri d'acqua. Era il 25 gennaio, due giorni dopo l'allagamento ha riguardato anche Bari. A febbraio, invece, i danni al campanile del Duomo del Lecce per una tromba d'aria. Lo stesso capoluogo salentino ha visto danni legati a una grandinata alla fine del mese. E ancora: gli allagamenti a Brindisi, a Francavilla, a Polignano a Mare (in estate), la tromba d'aria a Torre Santa Susanna e a Ugento ad agosto. A dicembre gli ultimi casi: una mareggiata a Torre dell'Orso che ha distrutto la struttura in legno di un lido e un allagamento di un sottopasso a Trani.

«Gli eventi meteo estremi spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente stanno aumentando con sempre maggiore frequenza e intensità e a pagarne lo scotto sono i territori e i cittadini. Il Governo Meloni approvi subito il Piano nazionale di adattamento al clima, stanziando anche le relative risorse economiche, che invece continuiamo a spendere per intervenire dopo i disastri, come dimostrano gli 11 miliardi di euro solo per i danni delle due alluvioni in Emilia-Romagna e Toscana. Il rischio è che l'Italia, senza il Piano e gli adeguati stanziamenti per la prevenzione, assenti anche nella Legge di bilancio in via di approvazione, continui a rincorrere le emergenze. Il Governo dovrebbe invece impegnarsi molto di più, puntando su prevenzione, politiche di adattamento al clima, campagne di sensibilizzazione sulla convivenza con il rischio, per far diventare il nostro paese dal più esposto al centro del mar Mediterraneo a un esempio per gli altri».

Quest'anno sono due le "parole climatiche" più ripetute a livello nazionale, secondo quanto spiega Legambiente nel report: alluvioni e temperature record. Tra i casi più drammatici le due alluvioni che hanno sconvolto l'Emilia-Romagna: il 2 e 3 maggio la prima e tra il 15 e il 17 maggio la seconda, più grave e che ha coinvolto 44 comuni, principalmente nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna, con danni per oltre 8,8 miliardi di euro. Le forti piogge hanno fatto straripare 23 corsi d'acqua e si sono verificate oltre 280 frane in 48 comuni. Numerose le strade e ferrovie chiuse e danneggiate. Sono caduti più di 300 mm di piogge in due giorni. Il bilancio ufficiale è di 15 vittime, oltre alle 3 vittime dell'ondata di inizio maggio che aveva già compromesso abitazioni, viabilità e agricoltura.

A ciò si aggiunge uno studio firmato da tre ricercatori italiani delle sedi di Roma e Bologna dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell'Università olandese di Radboud, pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters, che lancia l'allarme sull'innalzamento del Mediterraneo a una velocità tripla rispetto alle previsioni. Sono a rischio, così, le coste della Puglia settentrionale sull'Adriatico. Il 2024 sarà l'anno delle contromisure? Il 2023 è stato quello degli eventi climatici estremi sempre più frequenti e degli allarmi. L'anno più caldo di sempre, letteralmente.