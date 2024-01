Lotte prima degli esami. Partiti , coalizioni e leader: il fischio d'inizio del 2024 risveglia gli appetiti elettorali e apre ufficialmente la stagione della caccia e della lotta corpo a corpo per raccattare candidature, spazi, voti. A giugno sono in calendario le elezioni europee, un esame di portata potenzialmente epocale, che può approfondire o ridisegnare radicalmente linee di demarcazione e assetti europei. Un punto di svolta per i destini di un intero continente oltre che dello stesso governo italiano di centrodestra, tra sottili equilibri, complesse alchimie, spigolosità interne e corsa dei singoli partiti a massimizzare i consensi in vista della scadenza elettorale. Ma il voto può pure essere un ipotetico nuovo inizio per il campo largo di centrosinistra, che stenta a decollare oltre le semplici etichette e oltre la sola opposizione al governo Meloni.

Le ipotesi



Insomma: la fase sa di svolte, spallate, cambi di direzione e le Europee potrebbero suggerire a un po’ tutti i partiti di schierare sulla prima linea i leader, i big, i volti in grado di polarizzare lo scontro e di trascinare gli infiacchiti elettori alle urne. Giorgia Meloni, per esempio: tra Palazzo Chigi e Fratelli d'Italia sono in corso le valutazioni sulla candidatura della premier a capolista in tutte le cinque circoscrizioni. O Elly Schlein: la contromossa Pd potrebbe prevedere stessa sorte per la segretaria nazionale dei dem, e così a mossa della regina seguirebbe altrettanto dal capo opposto della scacchiera, proponendo per la prima volta l’incrocio storico tra le due donne leader . Oppure i ministri, da piazzare – soprattutto se non scendesse in campo direttamente la premier – nelle liste FdI per rastrellare voti nel lungo e nel largo delle sconfinate circoscrizioni interregionali: è il caso di Raffaele Fitto, e il ministro plenipotenziario (deleghe ad Affari regionali, Pnrr, Coesione territoriale e mani su numerosi dossier nevralgici a cavallo tra Roma e Bruxelles) potrebbe sfruttare la contesa elettorale come trampolino di lancio verso il ruolo di Commissario europeo. O, ancora, ci sono i big a forte radicamento territoriale e ad ampio bacino elettorale che già scaldano i muscoli per il salto: Antonio Decaro, sindaco di Bari al secondo mandato in scadenza e presidente nazionale Anci, sarà una delle teste d'ariete del Pd al Sud, e già sta rafforzando la rete elettorale fuori dalla Puglia. Ma tanto i dem quanto FdI e Forza Italia potrebbero reclutare schiere di amministratori locali per macinare preferenze e dare linfa alle liste. Al Sud più che mai, anche perché l’impatto dell’astensionismo nelle regioni meridionali è sempre più marcato, e le Europee sono elezioni che scaldano i cuori meno di altre. Non solo: la circoscrizione dell’Italia meridionale (Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise) è un’incognita anche per le sensibili oscillazioni di consenso delle forze politiche rispetto alla media nazionale, e i casi (opposti) di Lega e M5s sono emblematici.

Gli scenari