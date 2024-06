Lucia Annunziata è la capolista del Partito Democratico per le prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno nella circoscrizione dell'Italia Meridionale. Candidata indipendente, la giornalista sta girando il collegio passando per piccoli e grandi centri del Mezzogiorno – oggi sarà a Grottaglie, Francavilla, Mesagne, Monopoli, Molfetta, Andria e Trinitapoli - con incontri e assemblee direttamente tra i cittadini.

Lucia Annunziata, anzitutto come sta andando questo tour de force?

«Per me sta andando benissimo: uscire da Roma è un po' come uscire del tutto, si ha contezza di tutta la vastità del territorio. Fare una campagna elettorale in un'area così ampia consente di esplorare realmente il Paese ed è un po' come fare l'inviato ma invece di scrivere un pezzo alla fine si porta a casa lo scambio con l’elettorato».

Gli elettori sono davvero così disinteressati alle Europee?

«Io ho trovato una platea molto tonica, c'è la gente che parla, sia nei posti piccoli sia in quelli più grandi e che partecipa. Ma anche un mix di persone che non vengono solo dal vecchio Pd: ci sono giovani, donne. Un pubblico interessato a capire. D’altronde solo a sinistra si sta facendo questo tipo di campagna elettorale tra la gente: FdI mai incrociati, Forza Italia poco e solo nelle grandi città. Giusto la Lega ma il resto delle forze governative non mi sembra molto attivo».

Hanno puntato tutto su “Giorgia”?

«Essendo molto centrati sulla figura del premier forse ritengono inutile fare la campagna elettorale».

A proposito della premier, lei l’ha accusata di vivere nel “Truman show” e di aver utilizzato Caivano, luogo drammatico del Mezzogiorno, come spot mediatico.

«Io credo che Giorgia Meloni abbia un po' bruciato l’occasione di Caivano, presa dal suo show. Non è quella la politica. C'è un eccesso di comunicazione in lei che per contro non tiene una conferenza stampa da gennaio».

Le Europee non sono considerate centrali dagli elettori e c'è uno sforzo per farne riconoscere l'importanza. Sta usando le sue doti comunicative in questo senso?

«In questa fase vivo certamente in una bolla di persone interessate alla politica ma trovo che in tanti sappiano benissimo cosa sta succedendo in Europa. Soprattutto nei centri minori, i sindaci te lo dicono: “Tutto quello che si realizza arriva dai fondi europei. E se mancano è un problema per tutti. Vedrete che i cittadini prenderanno sempre più consapevolezza di questo, così come sta avvenendo sull'autonomia differenziata, visto che l’Europa fonda tutto sulla coesione. Altrimenti come si tengono insieme 30 paesi?».

Lei è la capolista per il Sud. Un’area che direttamente e indirettamente gioca una partita ancora più importante in Europa.

«Dico sempre a tutti che il Meridione è sottorappresentato. Ci sono regioni come la Calabria che non esprimeranno alcun rappresentante e questo fa male all’intero Sud. Pur essendo la più grande circoscrizione il Meridione manda meno rappresentanti e questo vuol dire poter utilizzare meno l'Europa. Il Pd deve mettere all'ordine del giorno questo problema».

Restando in Europa. Quanto la preoccupa la possibilità di un intervento europeo nei conflitti in corso?

«Ho detto nei giorni scorsi che ritengo scandaloso che i tre stati fondatori (Germania, Francia e Italia) non abbiano avuto l'impulso di redigere un progetto di pace. L’Europa nasce proprio per garantire stabilità. Per 75 anni ci è riuscita. Se non ce la fa più è finita».

Lei corre da indipendente con un partito che crede molto in lei. E la stima è reciproca. Il suo rapporto con il Pd è cambiato grazie a Elly Schlein?

«Sì, è stata lei a tirarmi dentro con questa idea dell'indipendenza perché c'è sempre stata nei partiti una distinzione tra chi è organico e chi non lo è: io credo molto in un partito che ha diverse voci, come gli strumenti in un'orchestra. I partiti non sono forti se tutti dicono la stessa cosa e credo che la presenza di Schlein abbia legittimato questa dinamica interna dentro al Pd».

Il suo numero due è Antonio Decaro. Cosa pensa di quello che è successo in Puglia nell’ultimo periodo, dalle inchieste agli scossoni politici?

«In buona parte le vicende sono state chiarite e su Decaro penso che in realtà sia lui il vero numero uno di questa lista: gode di un enorme favore per tutto il lavoro fatto come sindaco e come presidente dell'Anci. Un favore che non poteva certo venire offuscato da uno scivolone durante un comizio».