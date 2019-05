​Europee, dati Puglia in controtendenza: M5S in testa, seguono Lega, Pd, Forza Italia e Fdi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I risultati dei primi scrutini danno la Puglia in controtendenza rispetto al trend nazionale che vede il partito di Salvini in testa con il 30% dei consensi e i pentastellati arretrare. Il M5S, sulla base dei dati di circa 400 sezioni (su 4.022), è primo in Puglia con circa il 27,2% dei consensi, seguito dal partito di Salvini con il 25,4%, Pd al 15,2%, Forza Italia 11,5%, Fdi al 9% e +Europa al 5,3%.Dati che confermerebbero la tenuta del M5S in tutta l'Italia meridionale, dove secondo un decimo delle sezioni scrutinate il M5S resta ancorato al 34, 67% (seguito dal 19,25% della Lega e dal 18,71 del Pd).In controtendenza anche le isole. Tuttavia il partito di Di Maio segnerebbe comunque un crollo rispetto alle Politiche di un anno fa quando ottenne il 45% in Puglia ma migliorerebbe il 24,6% delle Europee di 5 anni fa. Sempre con un confronto con le Politiche di un anno fa, il Pd ottenne il 13,6% contro il 33,5% delle Europee del 2014 a guida Matteo Renzi. Forza Italia sempre in calo rispetto al 18,7% di un anno fa e al 33,5% delle Europee. Bene, invece, il partito della Meloni, che guadagna punti rispetto al 3,7 di marzo 2018, in linea con il risultato delle Europee del 2014.