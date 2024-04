Esplosione alla centrale, c'è anche un pugliese tra le vittime. «Difficile trovare vivi i dispersi»

Hanno fra i 35 e i 73 anni, le tre vittime identificate nella strage di Suviana, sui Colli di Bologna. Si tratta di Pavel Petronel Tanase, nato in Romania, di Settimo Torinese (Torino), di 45 anni, Mario Pisani, nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), 73 anni e Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra (Messina). Proseguono le ricerche, particolarmente complicate, dei quattro dispersi.

Alle tre vittime accertate si aggiungono i quattro operai dispersi e i cinque feriti gravi in un'esplosione, forse provocata da un incendio, avvenuta attorno alle 15 nella centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino Bolognese.

Tre operai sono illesi. Alcuni ustionati in gravi condizioni sono stati trasferiti in elisoccorso negli ospedali di Cesena e Parma. Sono in corso le ricerche, ma anche le indagini per capire quanti operai erano coinvolti in quel momento nei lavori.

Il cordoglio di Emiliano

“Esprimo il cordoglio mio e a nome della Regione per la scomparsa di due lavoratori originari di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Mario Pisani è morto nella strage della centrale elettrica di Suviana nel Bolognese, Angelo Cotugno è stato folgorato sul cantiere della superstrada Taranto - Avetrana. Sono vicino a tutta la comunità di San Marzano che nello stesso giorno è stata colpita da due tragedie. Non ci sono parole per commentare la continua strage sul lavoro che ogni giorno mette in fila quelli che non sono freddi numeri di lontane statistiche, ma storie di operose persone che lasciano per sempre le loro famiglie e le loro comunità”.

Rogo a 30 metri di profondità

L'incendio si è verificato a circa 30 metri di profondità e le operazioni di soccorso sono estremamente complicate. Secondo Marco Masinara, sindaco di Camugnano, erano in corso dei lavori alle turbine e all'interno della struttura si trovava il personale. L'incidente si è verificato sotto il livello dell'acqua: c'è parecchio fumo e i vigili del fuoco stanno faticando e entrare nei locali. «Per prestare soccorso servono visibilità e basse temperature», ha detto il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Bologna Calogero Turturici.

Secondo quanto emerge i soccorritori sembrano avere poche speranze di trovare ancora superstiti. La precisazione di Enel: "Era un collaudo".

La vittima pugliese

Mario Pisani, 73 anni, proveniva da San Marzano di San Giuseppe, lo stesso comune di residenza dell'operaio Angelo Cotugno che sempre ieri, martedì 9 aprile, ha perso la vita mentre lavorava al cantiere della Regionale 8, lungo il tratto che da Taranto conduce ad Avetrana. Cotugno è morto folgorato. Una doppia tragedia che sprofonda un'intera comunità nel dolore e che allunga il drammatico elenco di vittime di incidenti sul lavoro. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha chiesto che su quanto accaduto a Suviana «sia fatta subito piena luce».