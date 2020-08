Esodo di Ferragosto in Puglia: sui binari 10 Frecce in più

Grande esodo d'agosto: bollino rosso su strade, autostrade. E tutto esaurito su treni, bus e voli diretti in Puglia e nel Salento. Migliaia i turisti e i vancanzieri attesi nella regione già in queste ore dal nord e centro Italia. Numero di presenze destinato a crescere anche nelle prossime due settimane. E Trenitalia corre ai ripari: sulla linea Roma Centrale - Lecce in arrivo 10 nuove Frecce nei giorni 10, 14, 16, 17 e 23 agosto. E implementata garantita attraverso due coppie di treni giornalieri aggiuntivi.

Un potenziamento dei collegamenti tra Capitale e le principali stazioni pugliesi già sperimentato durante questo weekend. Dallo scorso venerdì e sino alla giornata di oggi, infatti, dalla stazione Termini di Roma partiranno alla volta di Lecce e della Puglia cinque Frecciargento: quattro treni veloci già previsti dall'offerta estiva di Trenitalia - e già sold out da tempo - ma anche il nuovo collegamento delle 9.35 che dovrebbe giungere nel Salento pochi minuti dopo le 15. Sulla direttrice opposta, dalla stazione salentina verso la Capitale, oltre al Frecciargento delle 5.52 del mattino, i viaggiatori potranno contare su un altro treno veloce in partenza dalla stazione salentina alle 17.55 con arrivo previsto nella stazione di Roma Centrale alle 23.30. In Puglia i Frecciargento fermeranno anche a Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, Ostuni e Brindisi. Esperimento che sarà replicato, come si diceva, anche domani 10 e venerdì 14, vigilia di Ferragosto. Ma anche lunedì 17 e domenica 23 agosto.

Alla base del potenziamento dei collegamenti la volontà di Trenitalia di rispondere alla notevole richiesta di mobilità turistica in arrivo e in partenza dalla Puglia e dal Salento. Ma anche e soprattutto, dalla necessità di garantire un'opportunità di viaggio al maggior numero di passeggeri a bordo di convogli che continuano a viaggiare al 50% della capienza. A confermarlo già a inizio settimana, recependo le indicazioni degli esperti del Comitato tecnico scientifico, era stato il ministro della Salute Roberto Speranza. A mezzo ordinanza, per i treni nazionali e a lunga percorrenza delle aziende Italo e Trenitalia il ministro aveva confermato la validità del sistema di occupazione delle poltrone a scacchiera.

Modalità di viaggio promossa dagli esperti del Comitato tecnico scientifico. Gli stessi virologici, epidemiologici e scienziati che, curva e numeri dei contagi alla mano, nei giorni scorsi avevano rimarcato la necessità di ridurre i rischi per i passeggeri, continuando a garantire il distanziamento tra una poltrona e l'altra a bordo. Misura confermata nel nuovo Dpcm di agosto che il premier Giuseppe Conte ha firmato proprio nella giornata di ieri. Così come, resta ancora in vigore l'obbligo di indossare la mascherina per tutti: passeggeri e personale di bordo.

Distanziamento che in Puglia, però, sui mezzi di trasporto pubblico che, per ordinanza del presidente Michele Emiliano, da metà luglio possono viaggiare a capienza piena puché passeggeri e autisti indossino la mascherina. Stesso vale per i treni regionali di Trenitalia e per i mezzi locali di Ferrovie Sud Est. Per evitare di viaggaire a bordo di mezzi troppo affollati, tuttavia, gli utenti di Trenitalia avranno la possibilità di verificare in tempo reale il numero dei viaggiatori presenti sulla linea prescelta. E potranno farlo in fase di prenotazione e acquisto on line del biglietto sul sito dell'azienda.

