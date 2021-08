Esenzione ticket, in Puglia c'è la proroga sino a fine anno

Esenzione ticket per reddito prorogata sino al 31 dicembre 2021: la ha stabilito la Regione Puglia per evitare code e assembramenti davanti agli sportelli Asl. Chi, quindi, ne aveva diritto potrà continuare a usufruire dell'esenzione per farmaci e visite mediche senza dover presentare nuova documentazione; mentre chi deve presentare istanza per la prima volta, potrà farlo con una semplice autocertificazione tramite il portale «Puglia salute».

APPROFONDIMENTI REGIONE Vaccini, la Puglia sfonda il tetto dei 4,5 milioni di dosi

Puglia, i casi aumentano: 213 in un giorno. Incidenza all'1,8%

Codici di esenzione e modalità di richiesta

Gli attestati provvisori di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02, E03, E04, E94, E95 ed E96, sono prorogati al 31 dicembre 2021. Chi non possiede più i requisiti di reddito per l’esenzione ticket è responsabile dell’uso improprio del codice e non può più richiedere al proprio medico di apporlo sulle ricette. Chi ritiene di avere diritto all'esenzione e non è presente negli elenchi del sistema Tessera sanitaria (TS) può autocertificare la propria condizione senza recarsi allo sportello Asl, grazie al servizio online del portale Puglia Salute.