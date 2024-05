Federica Devito, indagata e in carcere con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile nell’ambito dell’inchiesta della procura di Bari, il 12 settembre 2022 si rivolge a un uomo "accusandolo di essere andato all'appartamento delle ragazze con l'intento di spaventarle". L'uomo sarebbe stato inviato come spia dalle "antagoniste" del gruppo di donne che gestiva il giro di escort. Una visita che non è piaciuta assolutamente a Devito: "Cornuto, cornuto digli a quelle b...ne che tieni nella macchina che come ti prendo a te e quelle cornute che ti porti insieme!!!".

L'inchiesta

Insomma, sembra emergere una faida tra le "squad girls", le donne finite al centro dell'inchiesta, e un gruppo di prostitute rivali. Di loro si sa poco, probabilmente sono in corso verifiche da parte delle forze dell'ordine. Alle accuse, l'uomo - identificato come un avvocato - risponde "cercando di difendersi negando e poi ammetteva di essere entrato in quell'appartamento e di essere andato via solo perché aveva riconosciuto una delle ragazze presenti, respingendo l'accusa di essere andato lì per conto di altre persone". Secondo gli inquirenti, Devito conosceva la persona della telefonata, la presunta spia probabilmente inviata dal gruppo rivale di escort.

La conoscenza viene dimostrata anche nelle successive telefonate: "Devito - si legge nella richiesta di proroga di intercettazioni presentata dalla procura al gip del tribunale di Bari - ricorda all'uomo che lui è lo schiavo di una ragazza - in via di identificazione appartenente a un diverso gruppo di prostitute - minacciandoli entrambi: "Te la devo tirare dalla gola, te la devo tirare dalla gola. A te e alle amiche tue". Le motivazioni di questa faida tra i team di prostitute, che avrebbero coinvolto anche escort minorenni, non sono esplicitate negli atti dell'inchiesta. Probabile possa trattarsi di screzi legati alla gestione dei clienti. Ma è solo un'ipotesi. Fatto sta che le espressioni e le forti minacce da parte della Devito avrebbero spaventato e allertato l'uomo. Che, dopo la telefonata minacciosa e dai toni accesi, fa partire una nuova chiamata nei suoi confronti per chiederle scusa. E per chiarire la questione. "L'uomo ammetteva di non essere stato chiamato da nessuno ma questo non placava l'ira di Devito che minacciava", ancora una volta", l'avvocato e le sue amiche. "Riprenditi - queste le invettive della donna - diglielo alle tue amiche che sono morte! E tu insieme alle amiche. A Bitonto ti faccio sparare in testa!". La furia di Devito non si placa. L'uomo teme per le minacce, è desideroso di risolvere la diatriba. Così rilancia un'ennesima telefonata in cui "ribadisce di non essere stato mandato da nessuno". Ma la donna non si arrende, ringhia e attacca "dimostrando di conoscere molto bene il suo interlocutore" tanto da chiamarlo con l'appellativo "avvocato": "Tu ti stai sotterrando con le tue mani stesse, avvocato". Perché tanta ira? Secondo gli inquirenti, l'avvocato bitontino sarebbe stato colpevole di "aver spaventato le ragazze". Quindi le donne, anche minori, del giro gestito - secondo l'accusa - da Devito con Marilena Lopez, anche lei finita in carcere.

A dimostrazione di come le donne avessero architettato, con cura e precisione, il modus operandi del meretricio, c'è una telefonata, intercettata dalla polizia, in cui Marilena Lopez, detta Marilù, descrive a una ragazza il programma del weekend che avrebbero trascorso a Monopoli. Non un soggiorno di relax ma un fine settimana di lavoro. "

"Quindi sabato non lavoriamo" - dice la ragazzina. "Io non ti voglio tenere lontana da casa più di tre, quattro giorni per non insospettire la tua famiglia, farti fare le cose per bene" - spiega Lopez. L'interlocutrice di Marilù è una diciottenne all'epoca dei fatti, non indagata, evidentemente alla vigilia della prima esperienza nel mondo della prostituzione. Lopez la rassicura: "Vedrai ti troverai bene, tutto è l'inizio, hai capito? Noi siamo una famiglia!". Poi la donna passa ad analizzare gli aspetti economici: "Ora li ho usciti i soldi (per il pernottamento e il viaggio, ndr), poi ci organizziamo". "Le ragazze che lavorano con me - prosegue l'indagata - lavorano con me! Di tutto ciò...il drivers e cose, ci penso io! Capito?! Perché noi facciamo i conti per i fatti nostri, quindi tu non ti preoccupare di niente, stai tranquilla".