In Puglia esami radiologici a domicilio: c'è il via libera della Regione

Esami radiologici a domicilio anche in Puglia. E con l'ausilio di medici specialisti in radiodiagnostica, i quali per le prestazioni a domicilio utilizzeranno apparecchi omologati.

Medici specialisti a domicilio con strumenti portatili

Il via libera al nuovo servizio sanitario in regione passa attraverso una proposta di legge approvata in Consiglio regionale con 31 voti a favore. Norma che modifica e integra la legge regionale 9/2017 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. L'intervento consentirà di effettuare esami radiologici a lettura, su richiesta dei pazienti, direttamente nel domicilio dell'interessato, con strumenti portatili che rispondano a requisiti tecnici e strutturali definiti da un regolamento regionale.