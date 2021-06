Dal caso Eriksen ai campetti di calcio e alla scuola: cosa insegna l'episodio per le realtà locali

Minuto 43 della partita tra Danimarca e Finlandia. Christian Eriksen va incontro a una rimessa laterale, anziché stoppare il pallone sembra incespicare. In realtà, crolla. Dopo qualche attimo, i suoi compagni in campo capiscono la situazione. Il talentuoso giocatore dell’Inter è esanime sul terreno di gioco. Privo di sensi. Il capitano della nazionale danese Kjaer si precipita dal compagno: gli apre la bocca per tirare fuori la lingua e non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati