Energia, la Puglia accelera sull'idrogeno: al via il bando per la selezione degli esperti

La Puglia accelera nel percorso verso il polo dell'idrogeno. È stato pubblicato l'avviso pubblico per individuare gli esperti che andranno a costituire l'Osservatorio regionale che avrà il compito di monitorare e analizzare i dati relativi alla filiera dell'idrogeno, e fornire supporto nella definizione della programmazione regionale al fine di raccordare le iniziative promosse ed incentivare più efficacemente l'economia basata sull'idrogeno prodotto da fonte rinnovabile.

La dichiarazione di Delli Noci

«Nel percorso di transizione energetica e decarbonizzazione - ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - l'idrogeno svolge un ruolo fondamentale sia per garantire il raggiungimento degli impegni dell'Agenda 2030 sia per rendere il Paese energeticamente indipendente. In questa sfida che vede la Puglia protagonista a livello nazionale, crediamo sia indispensabile rafforzare le modalità di intervento condivise, basate sul coinvolgimento dei territori e dei networks di attori strategici. Questo ci consentirà di migliorare l'efficacia delle decisioni e sbloccare i processi decisionali a vantaggio dei territori». Tra i componenti da individuare, otto profili sono selezionati con avviso pubblico.