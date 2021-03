Covid: Puglia in zona rossa, Emiliano revoca le ordinanze. Si applicano misure previste dal Governo

Con il passaggio in zona rossa della Puglia da questa mattina, il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha deciso di revocare «con effetto immediato» le disposizioni sull'obbligo di didattica a distanza in tutte le scuole e le regole anti assembramento inserite nelle ultime due ordinanze, la 74/2021 e 78/2021.

In Puglia, quindi, si applicano le misure previste dal Governo nazionale per le regioni collocate in zona rossa, «salvo provvedimenti più restrittivi adottati dai sindaci», specifica la Regione.