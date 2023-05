Emiliano e processo sulle primarie Pd, oggi la sentenza a Torino: il governatore rischia un anno

Attesa per oggi la sentenza al governatore della Puglia Michele Emiliano nel processo a Torino per finanziamento illecito. La condanna a un anno di reclusione e a 90mila di multa è stata chiesta dalla pubblica accusa: il pm Giovanni Caspani ha proposto la stessa pena per il suo ex capo di gabinetto Claudio Stefanazzi (ora parlamentare Pd) e otto mesi per gli imprenditori Vito Ladisa e Giacomo Mescia.

Le dichiarazioni spontanee

«Forse in passato quando la sentivo pronunciare da altri commettevo l'errore di considerarla una frase fatta: ora dico che confido nella giustizia. Ho 63 anni e ho sempre cercato di comportarmi bene, sia nelle cose importanti che in quelle meno importanti».

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, aveva chiuso così il 31 marzo la dichiarazione spontanea che ha reso in tribunale a Torino nel corso del processo. La vicenda è legata alla campagna per le primarie del Pd del 2017. La sentenza della giudice torinese Alessandra Salvadori è attesa nella tarda mattinata di oggi.