Emiliano prepara i medici al picco: «Risparmiatevi, ci servirete tra poco»

Preservare i medici adesso in attesa del picco di contagio da coronavirus. La nota del governatore Michele Emiliano è partita ieri mattina, a riceverla tutti i primari degli ospedali pugliesi: l'ordine-appello del presidente è quello di risparmiare in questi giorni i medici, per evitare che possano ammalarsi in corsia.

Lo scopo è comprensibile: tra una decina di giorni, gli ospedali avranno bisogno di tutte le loro forze, quei medici serviranno a coprire turni che diventeranno massacranti e a sostituire i loro colleghi che, man mano, inevitabilmente si ammaleranno.



L'esempio della Lombardia è sotto gli occhi di tutti, il personale sanitario è allo stremo dopo giorni e giorni di battaglie nei reparti, senza soste. Stessa cosa potrebbe accadere da Foggia a Lecce, ecco perché Emiliano ha chiesto ai primari di lasciare a casa quanti più medici possibile, per evitare che qualcuno possa ammalarsi proprio adesso, alla vigilia di quella che viene definita da Emiliano e Vito Montanaro «una guerra».

E negli ospedali in molti già ieri si sono adeguati: laddove possibile, visto anche il blocco dell'attività ordinaria, i primari hanno rivisto i turni di lavoro e lasciato i medici a casa, prevedendo solo un paio di reperibilità. In corsia il personale strettamente necessario. «Ho mandato un avviso ai primari di tutti i reparti di tutti gli ospedali pugliesi spiega Emiliano - di tenere a casa il personale che non serve, perché in questa fase dobbiamo evitare il rischio di infettarsi in corsia senza utilità. I medici devono autopreservarsi. Abbiamo pensato a un piano per salvaguardare il personale. I nostri ospedali non sono saturi, sono ancora agibili. Anche in questa ottica, nei giorni scorsi abbiamo sospeso tutte le attività ospedaliere e territoriali non urgenti. Un'altra cosa fondamentale: in ospedale si entra solo con il 118. Bisogna evitare di andare personalmente in ospedale, comunque solo dopo aver sentito il medico di medicina generale o i pediatri di libera scelta. Se questo meccanismo funziona, di consultazione e di utilizzo del 118, riusciamo a tenere preservati gli ospedali».



EMILIANO: TIMORE PER ASSENZA MASCHERINE E TUTE

Il governatore, adesso, si concentrerà sull'arrivo di almeno 225 macchine per la ventilazione: «La battaglia fondamentale ammette si svolgerà sulla dotazione tecnologica. Per i prossimi giorni siamo in grado di fronteggiare l'aumento dei ricoveri, anche in rianimazione, in maniera abbastanza agevole. È chiaro però che se le nostre previsioni sui contagi e ricoveri dovessero essere superate, avremo bisogno di un grande supporto da parte della Protezione civile nel somministrarci i macchinari per la ventilazione ed anche i dispositivi di protezione individuale». Il governatore lancia un appello rivolto agli ospedali privati: «Chi ha la possibilità ci dia la propria disponibilità per diventare ospedale Covid.



Intanto, il presidente dell'Ordine dei medici di Lecce, Donato De Giorgi, su proposta di alcuni suoi colleghi, sta compilando un elenco di medici, pensionati e non, che su base volontaria vorranno fornire il proprio contributo professionale per fronteggiare l'emergenza coronavirus. È stata, a questo proposito, lanciata anche la campagna sociale e l'hashtag #medicosempre. L'elenco sarà poi trasmesso alla direzione Asl di Lecce per «l'utilizzo più congruo ed efficace». Qualunque medico sia interessato può fornire i dati anagrafici, le eventuali competenze specifiche e le disponibilità di orario, contattando la segreteria dell'ordine al numero 0832.317152 o mandando un messaggio whatsapp al numero 3703340691. «Nella gravissima crisi epidemica attuale dice il presidente - i medici e gli operatori sanitari sono coinvolti in un ruolo decisivo e storico, che deriva da una scelta etica, professionale e di vita, operata insieme al grandissimo sforzo comune di cittadini e istituzioni».

