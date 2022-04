L'annuncio di Emiliano su Facebook: «Sono positivo al Covid»

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è risultato positivo al Covid . A comunicarlo è stato lo stesso governatore in un post sul suo profilo Facebook.

«Devo concedermi qualche giorno di riposo e ripresa perché sono risultato positivo al Covid» ha detto il governatore, che ha anche aggiunto altri particolari sulle sue condizioni di salute, spiegando di essere così costretto a rinunciare agli impegni di lavoro in presenza.

Le dichiarazioni

«A parte qualche linea di febbre iniziale, sono asintomatico. Finché non sarò negativo al test dovrò sospendere i miei impegni istituzionali in presenza, mi scuso sin d’ora per l’assenza a tutti gli appuntamenti di lavoro».