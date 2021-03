Terza ondata, Emiliano: "Ordinanza per zone rosse". Scuole chiuse a Bari e Taranto

Arriverà a breve una nuova ordinanza della Regione Puglia ma intanto il presidente Michele Emiliano lancia l'allarme: «Pandemia in crescita esponenziale in alcune aree: spingeremo i sindaci ad adottare misure antiassembramento e probabilmente il governo si accinge a un passaggio da zona gialla a zona arancione o addirittura rossa in alcune aree».

«Ho inviato al ministro Roberto Speranza una nota nella quale spiego che probabilmente la terza ondata è arrivata anche in Puglia. Una lettera nella quale preannuncio che stiamo superando tutti i parametri, soprattutto nelle province di Bari e Taranto, ma anche a Foggia e Lecce: la crescita dell’epidemia è vorticosa, mai vista una cosa del genere. Quindi credo che ci siano le premesse per l’adozione di misure più stringenti e un passaggio di zona di rischio della Puglia. Nel frattempo cercheremo di adottare tutte le misure temporanee, oggi farò ordinanza in attesa del provvedimento del ministro»: lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo online alla presentazione del libro di Giovanni Lamberti “Ci abbiamo messo la faccia” trasmessa da RadioRadicale.

SCUOLE CHIUSE A BARI E TARANTO

«Nelle province di Bari e Taranto abbiamo superato i parametri che consentono la chiusura totale delle scuole”: lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo online alla presentazione del libro di Giovanni Lamberti “Ci abbiamo messo la faccia” trasmessa da RadioRadicale. “Oggi adotteremo – ha proseguito - misure anti assembramento, spingeremo i sindaci ad adottare misure anti assembramento e probabilmente il governo si accinge a un passaggio da zona gialla a zona arancione o addirittura rossa in alcune aree della Puglia».