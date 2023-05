Emiliano “chiama” Fitto sui fondi alle Regioni: «Problema politico, non burocratico: il governo collabori»

«Stiamo cercando di capire perché è stato bloccato il fondo Fsc. La scusa ufficiale è che Fitto deve rimettere in ordine tutte le linee di finanziamento, ovviamente una cosa impossibile. Bisogna semplicemente accelerare. Evidentemente questa somma di danaro deve ancora essere tenuta a disposizione della finanza statale: c'è un problema finanziario. Probabilmente dei 48 miliardi ce ne potranno dare meno perché una parte servirà a tappare altri buchi. Non è un problema burocratico è un problema politico, che va affrontato con lealtà».

Lo ha detto il governatore della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, intervenendo alla seconda giornata del Forum 'Verso Sud', realizzato da The European House - Ambrosetti.

Un naufragio per tutti

«Un eventuale naufragio del ministero di Fitto è un naufragio per tutti.

«Non credo - ha aggiunto Emiliano - che Fitto sia improvvisamente impazzito nel non distribuire l'Fsc, perché questo sta accadendo. Fitto ha detto che deve fare 21 riunioni con tutte le Regioni per sbloccarlo; lascio immaginare cosa significhi per le Regioni del Sud non avere i fondi dell'Fsc perché noi non abbiamo i bilanci ordinari delle regioni del Nord».