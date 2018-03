© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fase è quello che è: convulsa e nebulosa a Roma, critica e delicata come cristallo in Puglia. Dopo le elezioni del 4 marzo, Michele Emiliano s’è spolmonato in appelli nazionali per decretare la fine del renzismo e teorizzare il sostegno Pd a un governo dei cinque stelle, ma in quasi un mese il governatore non una parola aveva speso su analisi ed effetti del voto in Puglia, sui precari e barcollanti equilibri di maggioranza in Consiglio regionale, su un governo pugliese bisognoso (oltre che di un rimpasto) di una robusta scossa, e sul valzer di nomine in Aqp (con tanto di cooptazione del suo ex avversario, Simeone Di Cagno Abbrescia). A meno di una settimana dal cruciale vertice di maggioranza però Emiliano esce allo scoperto: il Pd alle prossime amministrative deve «evidentemente rivolgersi alle altre componenti della politica pugliese: il M5s o le aggregazioni civiche, anche quelle più vicine al centrodestra, per dare vita a progetti di governo che siano realizzabili». E ancora: il suo «partner politico preferito è il M5s», «ma se il M5s non ci sta, non c’è nulla di male se questo lavoro viene fatto con le altre forze politiche». Anche con Forza Italia, come ammette a chiare lettere.Insomma, Emiliano rintuzza a modo suo le accuse di trasformismo piovute come una grandine di proiettili dopo il caso Aqp: lo fa rilanciando. Il quadro è chiaro: il governatore sente la debolezza del Pd e teme il ko a catena, a cominciare dalle amministrative di primavera, giù a cascata fino alle comunali baresi del prossimo anno e (soprattutto) alle regionali del 2020. Tradotto, si guarda all’oggi con lo sguardo proiettato sul domani. Di fatto così il governatore rispolvera e riadatta la sua solita cassetta degli attrezzi: non più soltanto annettere alla sua leadership pezzi di ceto dirigente di centro e di destra, ma ampliare strutturalmente la coalizione. Senza però un disegno al momento chiaro e ben perimetrato: si spazia, appunto, dai cinque stelle al centrodestra, passando per le sempre corteggiate liste civiche.La sensazione è che Emiliano voglia affondare il colpo per uscire dall’assedio, lanciare messaggi agli alleati pugliesi (del tipo: occhio, posso fare a meno di voi) e infine ritagliarsi una via di fuga. L’appello è «a tutti i segretari cittadini, al segretario regionale, ai segretari provinciali: il Pd non può pensare che tutto proseguirà come se niente fosse, e che quindi è possibile affrontare le prossime elezioni amministrative come dieci anni fa a Bari e come dieci anni fa alla Regione Puglia». Da qui la necessità di «rivolgersi ad altre componenti», «altrimenti il centrosinistra rischia di avere una difficoltà elettorale e politica gravissima perché si chiude in una vecchia concezione, quella del rompere il centrodestra per vincere le elezioni». «Ora che il bipolarismo non esiste più», occorre «unire la comunità pugliese, e anche la comunità italiana, sul progetto di governo. E questo bisogna farlo aprendosi, eventualmente, ad alleanze sia con il M5s, se qualcuno ci sta, sia con gli altri raggruppamenti politici dello scenario, se accettano i punti programmatici che il centrosinistra ritiene centrali». In sostanza, il Pd non è più king maker, ma le altre forze devono sottostare ai suoi «punti programmatici». «Da questo punto di vista la Regione - precisa - come istituzione che ha costruito il suo programma con questa tecnica, è a disposizione»: il che suona come indizio di sperimentazioni, presto, in Regione.Quanto a Forza Italia - prosegue Emiliano - «mi rendo conto ha ancora il peso dell’immagine di Berlusconi, ma credo che Berlusconi abbia compreso che, se proprio vuole bene all’oggetto del suo impegno politico, è necessario lasciare al centro politico italiano, e pugliese, una libertà di movimento. Una libertà di movimento che deve anche in quel caso essere di natura coalizionale». «Il centrodestra, analogamente al centrosinistra e al M5s non ce la fa a vincere tutte le partite da solo, e ha bisogno di costruire progetti di governo condivisi, possibilmente basati sul metodo della partecipazione».Letto così, il matrimonio con Di Cagno Abbrescia parrebbe solo un antipasto. Il rimpasto di giunta alle porte è un crocevia: Emiliano potrebbe dilatare ulteriormente la cornice di coalizione, in queste settimane ha persino gettato silenziosi ponti verso singoli consiglieri di centrodestra. La paura di future débâcle elettorali si fa sentire.