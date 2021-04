Il presidente Emiliano sul colore della regione: «Dal 26 probabile si torni in arancione». Poi un appello per l'estate: «Le vacanze facciamole in Puglia»

Come sarà la Puglia da lunedì prossimo? Per il presidente Emiliano ci sono probabilità che da "rossa" si trasformi in "arancione". Quindi con regole meno severe e qualche apertura in più. Non certo quelle della zona gialla rafforzata in cui saranno diverse regioni italiane ma potrebbero esserci spiragli in più.

Da lunedì prossimo «è probabile» che la Puglia torni «in zona arancione, perché effettivamente adesso la curva ha ricominciato a scendere in picchiata». Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la trasmissione Coffee break su La7.

«La variante inglese - ha spiegato - scappa di mano in un secondo. Noi in Puglia eravamo in una discesa verticale, sono bastati due giorni di Pasqua per riprendere e quindi azzerare il lavoro di due settimane. Perché la variante è velocissima nel contagio. Siamo in zona rossa per i pranzi e gli incontri di Pasqua».

«Capisco perfettamente - ha concludo - che nella tradizione pugliese andare a trovare la mamma è fondamentale però è ancora pericolosissimo».

« Le vacanze? Facciamole in Puglia »

«Stiamo progettando un sistema di turismo in cui chiediamo ai pugliesi di restare» in Puglia. «La Puglia è bellissima e in questo modo ciascun pugliese darà una mano agli altri pugliesi. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, sconsiglio radicalmente di uscire dall'Italia».