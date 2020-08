Emiliano: «Covid, nelle prossime settimane progressiva crescita dei contagiati». Rafforzata la rete ospedaliera

Ultimo aggiornamento: 17:49

«La seconda ondata di Covid registrerà, nelle prossime settimane a una progressiva crescita dei contagiati». Ragione per cui la Puglia si sta attrezzando per affrontare questa nuova sistuazione di emergenza. Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano non usa mezzi termini e va dritto al punto: «Come da tutti previsto, siamo entrati nella seconda ondata Covid e questa è la notizia più importante di oggi.Gli esperti dicono che assisteremo nelle prossime settimane a una progressiva crescita dei contagiati Covid, che avverrà in Puglia come nel resto d'Italia e d’Europa - scrive in un post su facebook - . Oggi abbiamo mobilitato e rafforzato la rete ospedaliera, dei laboratori e i dipartimenti di prevenzione, esattamente come abbiamo fatto qualche mese fa nella fase 1 con gli ospedali. Verranno assunti centinaia di infermieri e operatori sanitari».LEGGI ANCHE: Covid, lavori negli ospedali in vista di una seconda ondata di contagi: pronti 14 milioni per le ristrutturazioni LEGGI ANCHE: In Puglia 47 nuovi positivi: oltre la metà in provincia di Bari. Un morto Ma non è tutto. «Prevediamo di avere nelle prossime due o tre settimane un numero di contagi molto consistente - annuncia Emiliano - , non diverso da quello degli altri paesi europei. Questo era previsto e non deve spaventare nessuno, siamo in sicurezza e la nostra capacità di gestire una pandemia è testata da una esperienza lunga, da ore e ore di un lavoro comune. Ho visto negli occhi dei direttori generali e di tutti i capi dei dipartimenti di prevenzione la stessa determinazione dei momenti più difficili. Vorrei dirvi che non ci siamo fermati un giorno, nemmeno a ferragosto. Quindi la Puglia è in campo e riusciremo a cavarcela anche questa volta - avverte il presidente - . Naturalmente la differenza sarà questa: che gli ospedali dovranno continuare a lavorare anche per la sanità ordinaria e che il resto della società dovrà continuare a vivere. Noi dovremo preparare le scuole all'apertura e chiaramente tutto questo prevede una capacità operativa di altissimo profilo.Io sono certo che tutta la Puglia sarà in grado di superare anche questa situazione così difficile».