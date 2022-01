Emergenza personale: contratti e paghe basse spingono verso il Nord

Aumentano le imprese e anche le offerte di lavoro , ma un posto su tre in Puglia resta vacante. Perché? Le ragioni sono molteplici. Stando ai numeri, appare chiaro come i candidati siano per un verso sempre meno e per l’altro inadeguati. Tendenza sorprendente, ma solo in parte: oltre la metà dei nuovi contratti proposti è riservata a chi ha un basso grado di istruzione , ma è pure vero che molti contratti sono precari (53%), “a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati