Piazze e strade chiuse, lockdown, mercati e limiti ai negozi: viaggio nella Puglia delle ordinanze

Strade, piazze, parchi e mercati chiusi in vari comuni della Puglia. Non si contano più le ordinanze con le quali i sindaci stanno integrando le restrizioni previste ellultimo Dpcm. Quasi tutte sono già in vigore, le altre lo saranno nei giorni del fine settimana.

Bari, nuovi orari anche per i negozi . Da oggi e fino al 3 dicembre in vigore l’ordinanza che dispone la chiusura anticipata dei negozi alle 19 sull’intero territorio comunale di Bari. Il provvedimento, firmato dal sindaco Antonio Decaro, sospende quotidianamente tutte le attività di vendita al dettaglio a partire dalle 19, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Il provvedimento comprende sia gli esercizi di vicinato, sia i negozi nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali. Disposta anche la chiusura del giardino di piazza Garibaldi, del giardino Chiara Lubich e dell’area attrezzata con tavolini e sedute all’interno di piazzetta dei Papi. Interdetto l’accesso allo ‘skate-park’ sotto il ponte Adriatico.



Taranto, lockdown allungato. L’ultima ordinanza del sindaco Melucci anticipa alle 18 il lockdown a Taranto, mentre i negozianti adottano l’orario continuato. Fino al 3 dicembre vietato passeggiare nelle strade del centro: isola pedonale, dal venerdì alla domenica, dopo le 18.



Lecce. Per ora nessuna chiusura, ma controlli più serrati per evitare assembramenti nelle vie e nelle piazze del centro.



Brindisi, niente mercato. Il sindaco Riccardo Rossi ha disposto la chiusura del mercato settimanale di Sant’Elia fino al 3 dicembre.



Squinzano . Il sindaco Marra ha firmato un’ordinanza che anticipa il coprifuoco nelle piazze Plebiscito, Vittoria e Risorgimento alle 17 e dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Consentito, invece, lo svolgimento del mercato settimanale.



Sannicola. Divieto di accesso e stazionamento in piazze e vie del centro dalle 15.30, secondo quanto disposto dal sindaco Mino Piccione.



Sternatia. L’ordinanza del sindaco Massimo Manera rende off limit fino al 20 novembre piazza Umberto I, il parco di via Pisa e via Gorizia, villetta Porta Filia, piazzetta De santis, piazza Dante Alighieri parco Matria e piazza Castello.



Caprarica. Per tutta la giornata e fin al 23 novembre il sindaco Paolo Greco ha chiuso la villa comunale, lago San Marco, largo via Rusorgimento, corso Europa, piazza Vittoria e largo via Calimera.

Novoli. L’ordinanza del sindaco Marco De Luca chiude dalle 19 alle 7 alcune aree del centro comprese tra via Brodolini e vico Mazzotti.



Alessano . Divieto di stazionamento in nov e piazze del centro cittacine, tra cui anche piazza Don Tonino Bello, per tutta la giornata fino al 3 dicembre. Piazze chiuse anche nelle frazioni di Montesardo e Novaglie.

Provincia di Bari . Il sindaco di Altamura , Rosa Melodia, che ha chiuso 14 luoghi a causa dei troppi contagi, ben 1.121, anche i primi cittadini di Monopoli e Noicattaro hanno adottato analoghe misure. A Monopoli il sindaco Angelo Annese ha disposto il divieto di stazionamento, con la sola facoltà di transito, dalle 17 alle 22, di otto piazze (S. Antonio, Falcone e Borsellino, XX Settembre, Via Procaccia Parco Giochi compreso skate park e campo basket, piazza Garibaldi, Milite Ignoto, S. Anna piazzetta Sacro Cuore).

Il sindaco di Noicattaro , Raimondo Innamorato, dopo l’aumento dei contagi a 157 casi, ha chiuso undici luoghi della città (via Padre Tommaso Nicola Autiero, largo Pagano, largo Sacro Cuore, via Madre Chiesa, via Filippo Turati, via Pietro Nenni, via Giuseppe Mazzini, via Didonna, via Lamanna, via Mattei e il parco comunale Aldo Moro). Tutte queste ordinanze comunali saranno in vigore fino al 3 dicembre.

Ultimo aggiornamento: 12:08

