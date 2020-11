Covid, 26 decessi e 850 nuovi casi. Mai così tanti morti in Puglia dall'inizio della pandemia

Rallenta l'avanzata del Covid-19 in Puglia, ma aumentano in modo esponenziale i decessi, arrivando a cifre mai raggiunte prima. In base al bollettino diramato dal dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, oggi giovedì 5 novembre sono stati registrati 850 casi positivi al coronavirus a fronte di 7.543 test per l'infezione. Nel dettaglio, questa la distribuzione territoriale: 277 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 55 in provincia BAT, 273 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 79 in provincia di Taranto, 1 attribuito a residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati purtroppo 26 decessi: 9 in provincia di Bari, 7 in provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Mai così tanti dall'inizio della pandemia (qui il bollettino completo).

Quanto ai dati per territorio, ferma restando la situazione critica di Bari e Foggi, oggi si registra un deciso aumento di casi tanto a Lecce quanto a Brindisi. In regresso la situazione epidemiologica di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 586.802 test; 7.323 sono i pazienti guariti; 14.823 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 22.935, così suddivisi: 9.410 nella Provincia di Bari; 2.482 nella Provincia di Bat; 1.578 nella Provincia di Brindisi; 5.427 nella Provincia di Foggia; 1.591 nella Provincia di Lecce; 2.282 nella Provincia di Taranto; 163 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 16:53

