La Cassazione ha annullato la sentenza del tribunale del Riesame di Bari che ha confermato l’interdizione nei confronti di Elio Sannicandro, ex dg di Asset, che ha subito la misura lo scorso novembre perché accusato dalla procura del capoluogo pugliese di corruzione. Avrebbe ricevuto soldi dall’imprenditore Antonio Di Carlo in cambio di appalti. La vicenda è finita in un processo dove Regione Puglia è parte civile (ma non contro l’uomo vicino a Emiliano).

La difesa di Sannicandro, rappresentata dall’avvocato Michele Laforgia, aveva chiesto al Riesame la revoca dell’interdizione. Ma i giudici l’avevano confermata. Il ricorso in Cassazione, con rinvio, ha dato ragione ora all’ex dg di Asset. Ci sarà una nuova valutazione dell’appello da parte di un diverso collegio del riesame di Bari. Sannicandro potrebbe così tornare operativo nei pubblici uffici.