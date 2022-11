Elicottero precipitato, chi sono le vittime pugliesi

Tre pugliesi tra le sette vittime dell'elicottero precipitato nei pressi di Apricena, Foggia.

Si tratta dei due piloti e di un medico del 118.

I piloti

I piloti di Alidaunia Luigi Ippolito di Foggia e Andrea Nardelli, anche lui di Foggia, entrambi esperti e ritenuti tra i migliori piloti di elicotteri in Italia.

Il medico

Maurizio De Girolamo, di 64 anni, medico del 118 di San Severo, stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti. De Girolamo era il padre di Carlo, deputato della XVIII Legislatura, eletto in Emilia Romagna.

De Girolamo aveva preso l'elicottero delle 9.10 per tornare sulla terraferma, preferendo il volo al viaggio in nave a causa del maltempo. Invece il volo è stato fatale, probabilmente a causa delle avverse condizioni climatiche e della nebbia. Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha espresso il suo cordoglio. «Una tragedia immane - ha scritto in un messaggio - oggi rende ancor più grigio il cielo sulle nostre teste. Aveva deciso di tornare non per mare ma volando, perché lo aveva ritenuto più sicuro. Ora continua il tuo volo, prosegui il tuo viaggio verso un mondo certamente migliore di questo. Eri un amicone, sempre sorridente e disponibile. Buon viaggio dottore».

Il dolore per la scomparsa di De Girolamo corre anche sui social: "Tra le altre cose - scrive un collega - il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di San Severo perde uno dei suoi migliori animatori".

«Subiamo, ancora una volta, la drammatica perdita di un collega. Una tragica morte in itinere. Maurizio smontava dal turno di notte e rientrava a casa, insieme con una famiglia e con il pilota. Il dolore per questa ennesima gravissima perdita di un medico del 118, strettamente correlata alle dinamiche del servizio, porti ad intensificare con massima urgenza – a livello normativo nazionale – i parametri autorizzativi di sicurezza per il trasporto di operatori sanitari e di passeggeri a bordo di elicottero. Alle famiglie di Maurizio e delle vittime il cordoglio della Società Italiana Sistema 118». Lo ha detto Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS118 (la Società italiana del sistema 118) dopo l'incidente dell'elicottero.

Dal sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro, la vicinanza al deputato: «Con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente di elicottero che è costato la vita a sette persone tra le quali il medico del 118 Maurizio De Girolamo. Arrivino al figlio Carlo, deputato della XVIII legislatura, e a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze a nome mio e di tutto Coraggio Italia per la scomparsa del dott. De Girolamo, tragicamente accaduta nell'espletamento del suo incarico professionale di medico sempre a servizio del prossimo».