«Dobbiamo sperare in una de-escalation a breve. Perché se il conflitto dovesse perdurare, anche per noi sarebbe drammatico. Ci sono già studi che disegnano scenari preoccupanti, in cui saremmo costretti ad applicare restrizioni allo stile di vita a causa degli approvvigionamenti energetico e alimentare».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati