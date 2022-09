L’appuntamento con le elezioni è arrivato: oggi si vota per la formazione del nuovo Parlamento italiano. Con le elezioni politiche si vota per il rinnovo di Camera e Senato. La Puglia eleggerà 40 parlamentari. Di questi 27 sono i deputati, 10 saranno eletti nei collegi uninominali al termine dei duelli all’ultimo voto. I restanti 17 seggi saranno ripartiti fra i candidati nei collegi plurinominali proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista a livello nazionale. Ragionamento analogo per i 13 senatori: 5 conquisteranno il seggio se otterranno un solo voto in più degli sfidanti nello stesso collegio; per gli altri 8, da pescare nei collegi plurinominali, i seggi scatteranno con il sistema proporzionale e andranno ai partiti che avranno ottenuto più voti a livello regionale. Tuttavia questa spartizione, per la parte proporzionale, avverrà soltanto tra le liste che otterranno almeno il 3% delle preferenze.

Il corpo elettorale

Dei quasi 51 milioni di italiani 3.217.703 sono i pugliesi, di cui 1.543.577 uomini e 1.674.126 donne. Gli elettori pugliesi all’estero sono 306.881. I maggiorenni che potranno votare per la prima volta alle Politiche sono 203.091.

Quando e dove si vota

Prima di recarsi alle urne, che resteranno aperte dalle 7 alle 23 di oggi, è necessario mettere a fuoco alcuni passaggi chiave. Occorre recarsi al seggio avendo con sé un documento di identità in corso di validità e la propria tessera elettorale, facendo attenzione che quest’ultima abbia ancora spazi disponibili per apporre il timbro. Chi si presenterà al seggio senza i due documenti, o con uno o entrambi scaduti, non sarà ammesso a votare. In caso di scadenza, deterioramento o smarrimento della tessera basterà chiederne una nuova presso l’ufficio elettorale del proprio comune di residenza. Possono votare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni e non siano stati condannati all’interdizione dai pubblici uffici. Per la prima volta, grazie alla legge elettorale dell’ottobre 2021, basteranno 18 anni (invece di 25) anche per votare per il Senato.

Come si vota

Al seggio verranno consegnate due schede: una rosa per la Camera e una gialla per il Senato.

Sulla scheda l’elettore troverà i nomi dei candidati all’uninominale e, a loro collegati, ci saranno il listino o i listini (in caso di coalizione) a sostegno. Sarà possibile esprimere un voto valido in tre modi. Il primo: barrando il simbolo di una lista, e a quel punto il voto sarà assegnato sia al partito (per la quota proporzionale) che al candidato collegato all’uninominale (per il maggioritario). Il secondo: tracciando un segno sul nome del candidato uninominale, e in questo caso il voto andrà anche al listino o ai listini collegati, in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Il terzo: è considerata valida anche la doppia croce su candidato all’uninominale e sul simbolo di una lista collegata. Semplificando: la prima strada (segno sul simbolo di lista e stop) è la più agevole e sicura.

I collegi pugliesi

In Puglia per la Camera sono 10 i collegi uninominali (Foggia U1 / Cerignola U2 / Andria U3 / Molfetta U4 / Bari U5 / Altamura U6 / Brindisi U7 / Taranto U8 / Lecce U9 / Galatina U10). Sono invece 4 i collegi plurinominali - metodo proporzionale: 01. Foggia-Cerignola-Andria (4 seggi), 02 Molfetta-Bari (4 seggi), 03 Altamura-Taranto (4 seggi), 04 Brindisi-Lecce-Galatina (5 seggi).

Al Senato sono 5 i collegi uninominali (Foggia 01 / Andria 02 / Bari 03 / Taranto 04 / Lecce 05), e un collegio plurinominale unico (8 seggi).

Disgiunto e preferenze

Non è possibile votare per un candidato all’uninominale e per una lista diversa da quelle che lo sostengono, pena l’annullamento del voto. Non sono ammesse preferenze al proporzionale. Le liste presentate da ciascun partito per il collegio plurinominale sono “bloccate”, il che vuol dire che non si possono esprimere preferenze per i candidati al suo interno. Nella ripartizione dei seggi in percentuale ai voti, i primi a entrare in Parlamento saranno quelli il cui nome figura più in alto nella lista.

Quando il voto è nullo?

Oltre al caso del voto disgiunto, invalida la votazione anche il caso in cui la preferenza venga espressa per due simboli. Non sarà possibile nemmeno tracciare un segno su un singolo nome del listino (perché renderebbe la scheda tracciabile e riconoscibile). Il voto sarà ovviamente nullo se sulla scheda dovesse esserci qualunque altro segno.

Dove trovare i candidati

Il nome del candidato al collegio uninominale è scritto in cima ai simboli della coalizione o del partito che lo sostiene. Accanto al simbolo di ciascun partito è invece presente la lista con i suoi candidati al collegio plurinominale.

I risultati

Lo spoglio dei voti comincerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi alle 23 di oggi. Arriveranno subito i primi exit poll con le previsioni e domani mattina si avranno i primi risultati chiari. Per quelli definiti potrebbero invece volerci alcuni giorni.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA A LECCE Un caffè contro l'astensionismo: basta presentarsi all'Opera Lounge bar con la tessera elettorale timbrata REGIONE La carica dei ragazzi: oltre 200mila giovani chiamati a votare per la prima volta in Puglia REGIONE Elezioni politiche, tutti i nomi dei candidati in Puglia ELECTION DAY Elezioni politiche, come si vota domenica? Dalle preferenze alle liste, come evitare errori. Guida al voto