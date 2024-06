L'Italia di Giorgia Meloni, la Puglia di Antonio Decaro. Due livelli d'analisi, appena abbozzati ma comunque già più che sufficienti per fotografare e leggere queste elezioni europee. Le prime proiezioni del dato nazionale (Rai-Opinio Italia, campione del 29%) e il riflesso meridionale e regionale: piani solo in parte sovrapponibili, con specificità anche "estreme" nel caso del Sud e della Puglia. E allora: la sfida nazionale si polarizza attorno ai due partiti ammiraglia e alle rispettive leadership, cioè Fratelli d'Italia di Meloni (al 28,9%) e il Pd di Elly Schlein (24,5%) che lievitano di 2 e 5 punti, con gli alleati a rincorrere e accompagnare pur con umori differenti, perché se Forza Italia (9,4%) cresce ed è in salute, il Movimento cinque stelle collassa letteralmente (10,4%), la Lega non sfrutta il presunto "effetto Vannacci" (8,5%) e l'Alleanza Verdi-Sinistra è una sorpresa (6,7%). Su scala pugliese nessuna proiezione, solo prudenti indicazioni dall'inizio dello scrutinio, ma che sembrano spostare in parte la rotta nazionale: il Pd primo partito, al 30% o persino oltre (alle Politiche al 16%), evidentemente sfruttando la forza trascinante di Decaro, sindaco di Bari e candidato nella lista dem; FdI sarebbe in linea con la percentuale nazionale, oltre il 26%; i cinque stelle qualche punto oltre l'asticella italiana (intorno al 15%, ma ben lontani dal 28% delle Politiche); a pagare dazio sarebbero così le altre forze politiche, da Forza Italia (7,6%) alla Lega (5,8), entrambi al di sotto delle medie nazionali. Insomma: se Meloni vince il "referendum" sul governo, il sistema di consenso del centrosinistra pugliese non solo resiste, ma mostra un'improvvisa e forse sottovalutata vitalità. Probabilmente però con un artefice principale: Decaro.

Il quadro

Tornando all'inquadratura nazionale: il centrodestra - come detto - blinda il governo, che s'attesta oltre le percentuali di coalizione (concetto virtuale alle Europee: niente alleanze) delle Politiche 2022, al 46,8% (crescita di tre punti); FdI, trainato da Meloni capolista in tutte le circoscrizioni e abile nel personalizzare la sfida, si conferma primo partito e cresce rispetto a due anni fa (guadagno di quasi tre punti); gli altri partiti di centrodestra s'allineano alle aspettative, Forza Italia mette la freccia e sorpassa la Lega. Nel fronte ampio e variegato delle opposizioni, il Pd di Schlein va oltre il doppio dei cinque stelle, che accusano una flessione ulteriore rispetto alle Politiche e sono i principali sconfitti di queste elezioni, giusto al Sud la distanza si accorcia e c'era da prevederlo (28% e 17%, numeri sempre parziali dello scrutinio notturno), dato che le regioni meridionali sono ormai l'unico, vero granaio di voti pentastellati; l'Alleanza Verdi-Sinistra è una delle novità del weekend elettorale. Il già terzo polo liberal-riformista, frammentato in due liste, combatte con la soglia critica del 4% per sbarcare in Europarlamento: Stati uniti d'Europa (Italia viva e +Europa) e Azione al 4 e 3,3%. Sono le prime pennellate di un quadro politico da raccordare al voto nel resto dell'Ue, caratterizzato dall'avanzata di destra e sovranisti e dal tracollo delle maggioranze nazionali, e da pesare nell'ottica italiana, tra lucchetto al governo Meloni, ruolo centrale della premier nel gioco d'alleanze europee (peraltro come potenziale "bilanciatrice"), equilibri stabili nel centrodestra e nuova amalgama da trovare nel centrosinistra, coalizione ora decisamente a marchio Pd. Campo largo, ma con precisi "gradi".

Un effetto domino, che piomba a cascata sui territori e si dirama già fino alle Regionali del prossimo anno. Circostanza da non sottovalutare: in questo turno elettorale c'era l'additivo delle Comunali, e soprattutto in Puglia si tratta di elezioni di primissimo rango. Bari e Lecce, sfide ad alta tensione e sul filo dei voti: nel capoluogo pugliese gli exit poll della notte indicano Vito Leccese (Pd e civiche, già capo di Gabinetto con Antonio Decaro) avanti con il 42-46% sull'altro pezzo di centrosinistra (Michele Laforgia, Sinistra italiana e M5s: 20-24%) e su Fabio Romito (centrodestra, 31-25%), per Lecce ancora nessuna anticipazione e nel Salento sarà testa-a-testa tra il sindaco uscente Carlo Salvemini (centrosinistra) e Adriana Poli Bortone (centrodestra). Scrutinio, per i Comuni, oggi dalle 14: sarà il momento della verità e una sorta di referendum anche, non solo sul ventennio di dominio quasi incontrastato del centrosinistra regionale. In Puglia, insomma, il trend delle Comunali di Bari e Lecce non è soltanto un fattore complementare, ma anzi rafforzerà o bilancerà il dato politico delle Europee. E difendere, per esempio, la roccaforte barese sarebbe per il Pd una conquista dal peso specifico enorme, tanto per Schlein quanto (soprattutto) per il pacchetto di vertice del centrosinistra pugliese. Già rinfrancato dai dati della notte.

La campagna in solitaria delle Europee aveva obbligato i partiti ai distinguo e a caratterizzare la proposta, anche nell'apparentemente granitico centrodestra di governo. Gli strappi sovranisti di Matteo Salvini, in rumoroso contrasto con l'europeismo di Forza Italia, ma anche le tensioni tra Lega e Fratelli d'Italia: il voto europeo ora stabilizza le gerarchie interne, senza troppi scossoni. Ovviamente con tutte le sfumature del caso: FdI è ancora più il baricentro di coalizione, Forza Italia cementa l'asse moderato (anche in chiave europea, dato che il Ppe resterà il fulcro della maggioranza europea), la Lega non si schioda dalla percentuale deludente di due anni fa. In Puglia si apre un baratro tra Fratelli d'Italia e gli alleati, come raccontano i primi dati, ed è un segnale forte anche in ottica 2025 ed elezioni regionali. E dati da accompagnare però alle Comunali, dove - aspettando Lecce - il centrodestra non riesce a imporsi da 20 anni sul centrosinistra a Bari.

A proposito di centrosinistra: su base nazionale, ma non solo, è una mezza rivoluzione dei rapporti di forza. Alla vigilia la distanza tra Pd e cinque stelle era molto più ridotta, ora il bastone del comando spetta chiaramente a Schlein, che ha compattato la comunità politica di riferimento. Si aprirà una lunga fase di riflessione, e processi, nel Movimento cinque stelle: s'appanna la guida di Giuseppe Conte, che stringe i denti giusto al Sud. E tra i pentastellati potrebbe aprirsi la corsa alla successione. Al ballottaggio barese, dopo aver fatto saltare primarie e alleanza, il M5s ora sarà "costretto" a sostenere Leccese. E in vista delle regionali 2025, difficilmente Conte&co potranno accampare pretese sull'indicazione del candidato governatore.

Ancora presto per ipotizzare graduatorie dei singoli candidati, il cui ruolo è stato comunque fondamentale: alle Europee c'è il voto di preferenza, fino a tre nomi in scheda con alternanza di genere. Ma sentori della vigilia, orientamento e indicazioni delle forze politiche e ruolo locomotiva di leader, big e portatori di voti permettono comunque di ipotizzare: al Sud e in Puglia sarà senz'altro battaglia tra Meloni e Decaro, tra le posizioni di testa il vicepremier Antonio Tajani (Forza Italia) e il generale Roberto Vannacci, precettato nella Lega da Matteo Salvini come possibile tonico rivitalizzante di un partito in crisi di voti e identità. E poi, ancora: i consiglieri regionali Francesco Ventola e Michele Picaro (FdI), il senatore salentino Roberto Marti (Lega), l'ex eurodeputato forzista Marcello Vernola, Lucia Annunziata e l'uscente Pina Picierno (Pd), tra i cinque stelle il capolista (ed ex presidente Inps) Pasquale Tridico, l'uscente Mario Furore e l'ex deputata Valentina Palmisano. Il tutto al netto di sorprese, delusioni, candidati a fari spenti. Ma sempre alle spalle di leadership consolidate o crescenti, nuove o nuovissime, e comunque capaci di catalizzare consensi e attenzioni. Come Meloni e Decaro.