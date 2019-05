Lega primo partito a Lecce città. A Taranto resiste il M5S, primo anche a Brindisi città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' la Lega di Matteo Salvini il primo partito a Lecce. Parliamo delle elezioni dei rappresentanti del parlamento europeo, con lo spoglio delle schede finito a notte fonda. Nel capoluogo salentino La Lega ha ottenuto oltre 11mila voti, risultando il primo partito col 22,85% dei consensi. Segue il Pd, con circa 11mila voti e il 21,77%; il Movimento 5 Stelle, col 19,61%; Forza Italia, ridimensionata all'11,28%; Fratelli d'Italia, con l'11,24%; +Europa, col 3,59%; Europa Verde, col 2,86%; La Sinistra, col 2,57%.Il Movimento 5 Stelle resta comunque il primo partito in Puglia, col 26% dei voti. Lo segue la Lega, fermatasi al 25,28%.Il Movimento 5 Stelle, sia pure ridimensionato di molto, resta il primo partito a Taranto, con il 26% dei voti. Lo seguono la Lega e quindi il Pd.A Brindisi città è il Movimento 5Stelle il primo partito (33% dei voti), seguito dalla Lega (24,43%) e dal Pd (15,98%). Si ribalta la situazione per ciò che riguarda il territorio di Brindisi e provincia: in questo caso vince la Lega (27,31%), seguita dal M5S (26,74%) e il Pd (15,27%).